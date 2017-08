Ruta para adictos al café

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Quince para las nueve de la mañana. Nubarrones en el cielo. Ráfagas de viento frío. En la puerta del Museo de Arte de Seattle un grupo de 15 personas se reúne para llevar a cabo una suerte de ritual. Algo los ha traído a la ciudad: su adicción al café. Tomarán un tour a pie, uno de los más famosos de Seattle, el Coffee Crawl Tour, porque esta es la ciudad del café.Según un estudio de la compañía SmartAsset, en Seattle hay mil 692 cafeterías: 253 por cada 100 mil habitantes, incluyendo cientos de Starbucks, cadena que fue creada aquí en 1971. Es la ciudad con más cafeterías per cápita de Estados Unidos y por eso existen tours como éste.Su propia fundadora, Penny Truit, guía el recorrido de esta mañana por pequeñas cafeterías independientes: locales de especialidad que importan y seleccionan cuidadosamente sus granos, muchos los tuestan ellos mismas. Son cafeterías para quienes realmente les gusta el café, sin azúcar ni cremas dulces, sin nombres escritos en vaso plástico, y a pequeña escala.En la tercera ola “Ahora estamos en la llamada tercera ola del café, que tiene que ver más con lo gourmet: de dónde se traen los granos, quién los cultiva, cómo debe servirse”, explica Penny.Ansiosos por una nueva inyección de cafeína, el grupo la sigue por las calles del centro de Seattle, una ciudad en la frontera con Canadá, entre el lago Washington y la bahía de Puget Sound, rodeada de bosques verdes, lagos y montañas de picos nevados. Salvo hitos como Pike Place Market o la Aguja Espacial, aquí no hay grandes atracciones turísticas.Pero Seattle se las ha ingeniado para ser considerada una de las urbes más creativas e innovadoras de Estados Unidos: El 53 por ciento de su población ha ido a la universidad (el doble del promedio del país); en el límite del área metropolitana están los cuarteles generales de Microsoft, las oficinas centrales de Amazon, la fábrica de aviones Boeing. Aquí nació el grunge, que en los noventa impactó al mundo con Kurt CobainTambién es una ciudad liberal: Su alcalde, Ed Murray, es abiertamente gay. La mariguana se legalizó en 2013 y diversos locales la venden para consumo recreativo, con folletos que se encuentran hasta en los hoteles.Lo que suele hablar mal de Seattle es el clima. “Llueve mucho y gran parte del día está bastante oscuro, así que siempre necesitas un buen café para levantarte”, dice Lincoln Bechard, barista del amante Starbucks Roastery & Tasting Room, la nueva forma en la que esta compañía busca posicionarse dentro de la tercera ola. Abierto hace dos años en un antiguo edificio de Capitol Hill, es en rigor una tostaduría, cafetería, sala de degustaciones, museo, librería y tienda. Es enorme, con varios ambientes, tuberías a la vista, un gran barril de cobre, máquinas antiguas y nuevas y hasta plantas de café.Aquí sirven café en tazas, y sólo trabajan con granos reserva de Etiopía, Nicaragua, Sumatra o Costa Rica. Su menú incluye desde un cold brew (nuevo capricho de los sibaritas del rubro, que consiste en infusionar café molido con agua a temperatura ambiente durante varias horas) hecho con nitrógeno, hasta tazas elaboradas con máquinas Clover, prensas francesas y sifones. Los precios van de los 3.50 a los 12 dólares.Fonte Café es pionero en la escena de las cafeterías independientes: funciona desde 1992 en el centro. Ellos tuestan sus propios granos en máquinas alemanas Probat y lo comercializan en restaurantes y hoteles del mundo.El grupo lleva casi dos horas caminando. Además del Caffe Ladro del centro, donde han probado el Gibraltar, de creación propia (un shot de 19 gramos de espresso combinado con dos onzas de leche entera, ligeramente evaporada), han entrado al Caffe D’Arte, de tradición italiana; al Ghost Alley Espresso, un localito debajo del Pike Place Market, decorado con imágenes de fantasmas; en el Intrigue Chocolate Co., cuya especialidad es el cold brew maridado con trozos de chocolate artesanal de varios sabores.En el Caffè Umbria, un elegante establecimiento de estilo italiano en el barrio histórico de Pioneer Square, sirven un oscuro y excelente espresso. Es algo así como un museo.En cada uno de estos lugares, Penny Truit hace una introducción sobre qué probarán, cómo se ha preparado, qué tipo de grano se recomienda, por qué usaron este método de extracción y no otro. Tal como si tratase de una cata de vinos, cada uno de los participantes recibe una taza o un vaso plástico, toma un pequeño sorbo, cierra los ojos e intenta reconocer si hay toques de fruta, de chocolate o de lo que sea. Nadie ha osado siquiera a ponerle un granito de azúcar. Entre conocedores, eso sí que sería un pecado.El tour. La empresa Seattle by Foot realiza un recorrido a pie de dos horas llamado Coffee Crawl, donde se visitan cafeterías independientes y se profundiza en la cultura del café en la ciudad. seattlebyfoot.com Qué más conocer. La torre Space Needle, el Pike Place Market, el interactivo Museo de la Música Popular que tiene muestras desde Star Trek hasta Nirvana y Jimi Hendrix (el guitarrista nació en Seattle), y el Future of Flight Aviation Center, la fábrica de aviones Boeing. www.visitseattle.org