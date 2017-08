Alimentos que debes incluir en el lunch de los pequeños

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Conoce los grupos alimenticios a considerar para la alimentación de tus hijos.



GRUPO 1

Verduras y Frutas



Procura elegir alimentos manipulables y que no pierdan rmeza como:

Manzana

Fruta de temporada

Pasitas

Bolitas de melón

Gelatina de fruta Verdura rallada (zanahoria, jícama, betabel)

Palitos de verdura

Germen

Zanahorias baby F

ruta deshidratada

Jitomates cherry



GRUPO 2

Cereales y tubérculos



Preferentemente que sean integrales. No fritos:

Pan de granos

Galletas tipo María

Galletas de maíz

Galletas integrales

Palomitas de maíz

Pan pita

Totopos horneados

Bagel

Quinoa

Amaranto

Pasta cocida (coditos)

Granola

Esquites



GRUPO 3

Leguminosas y alimentos de origen animal



Evita alimentos con alto aporte de grasa y sodio:

Yogur

Queso panela

Leche descremada

Nueces, almendras, cacahuates

Crema de cacahuate

Atún

Pavo

Hummus

Jocoque

Huevo duro

Pechuga de pollo deshebrada



NO OLVIDES QUE...

El refrigerio escolar deberá ir acompañado siempre de agua natural.

Eventualmente (no más de dos veces por semana) se podrá incorporar lácteos fermentados, jugos de fruta o verdura, néctares y alimentos líquidos de soya.



Las botanas, galletas, pastelitos, golosinas y postres podrán incluirse una vez a la semana, en sustitución de una preparación de alimentos, para así no rebasar el contenido energético diario del refrigerio.



El refrigerio escolar jamás debe sustituir el desayuno o la comida.



La porción debe ir acorde a la edad y etapa de desarrollo del niño. Deberá cubrir entre el 15 y el 20 por ciento del requerimiento calórico diario.