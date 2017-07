Tener un perro en casa sería bueno para el corazón

(Tomada de la Red)

Atención amante de las mascotas esta información te encantará. Hoy se celebra el Día del Perro pero ¿sabías que tener una mascota en casa resultaría beneficioso para la salud? En este estudio la ciencia nos ha dado una excelente información y aseguran que tener un lindo can puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, así lo asegura la Asociación Americana del Corazón.



Así lo determinó a través de una investigación que tenía por finalidad analizar la influencia de las mascotas en la salud del corazón. Para ello se contó con más de 5 mil propietarios de perros adultos y los resultados revelaron que aquellos que paseaban a sus mascotas presentaban un 54% más de probabilidades de obtener el nivel recomendado de actividad física.



“No es sorprendente que las personas que sacan a pasear a sus perros sean más propensas a alcanzar un nivel recomendado de actividad física que los que no caminan con ellos. Desafortunadamente, una proporción significativa de los dueños de perros no suele pasear regularmente a sus perros”, aclara también el estudio.

También se supo que ser dueño de mascotas puede estar asociado con tener una menor presión arterial, menores niveles de colesterol y una menor incidencia de la obesidad, ya que estos animales pueden tener un efecto positivo en las reacciones del cuerpo al estrés.



​NO DEJES DE LEER: ​Día del Perro: Mira las fotos de las mascotas más felices del mundo



¿Realmente los perros nos vuelven más saludables?

El estudio no deja claro si esta consecuencia positiva es porque las mascotas tienden a volvernos más activos físicamente o si las personas más saludables tienen más posibilidades de ser propietarios de mascotas. El hecho es que los datos han revelado una mejora en la relación de los niveles de colesterol y triglicéridos así como un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en las personas que poseen perros.



Fuente;http://www.wapa.pe/sociales/2017-07-21-tener-un-perro-en-casa-seria-bueno-para-el-corazon-asi-lo-asegura-la-ciencia