¡Feliz Día del Perro! Celebra esta fecha especial con tu mascota

(Tomada de la Red)

Los perros no solo son mascotas, sino son parte de nuestra familia que ellos tienen derecho a recibir atención y los cuidados que merecen y hoy celebramos a nivel mundial el Día del Perro, así que es una fecha especial para disfrutar junto a su fiel amigo de cuatro patas.



Si aún no tienes idea de cómo celebrar esta fecha especial con tu mejor amigo entonces aquí te damos algunas ideas.



Programa de salud

Existen programas de salud dirigidos a la prevención de enfermedades, los cuales ofrecen atenciones del día a día como vacunaciones, desparasitaciones, consultas, entre otras. Dentro de ellos destaca Totally Pets, el primer y único programa de reembolsos que devuelve un porcentaje de lo gastado en las atenciones de la mascota que se realicen en cualquier veterinaria del Perú, incluyendo las de tu preferencia, y permite acceder a descuentos en diferentes productos y servicios. Los planes van desde S/. 30 soles mensuales.





Spa

Un buen baño en suave shampoo, masajes en las patitas, peluquería y limpieza total será el deleite que toda mascota necesita para sentirse relajadas y radiantes. Son más las personas que optan más por este servicio como Divine – Estética & Gromming una estética canina, integrado por Groomers profesionales, alta mente capacitados y expertos en belleza canina, en el cual el dueño puede observar el proceso de baño y peluquería de sus engreídos.



Sesiones Fotográficas

Un lindo recuerdo con nuestra mascota retratada en esta fecha tan especial también es una opción para conmemorar “Día del Perro”. Existen distintos estudios fotográficos o fotógrafos especializados en retratar mascotas de manera muy profesional y divertida como “Foto entre Patas”, “Mr. Dalí Pet Photography”, entre otros; quienes realizan divertidas sesiones temáticas con las mascotas.



Pastelerías

Engreír a tu mascota con los más deliciosos bocaditos y pastelitos no solo en su día sino en cualquier momento es posible gracias a las innovadoras propuestas que han surgido en el mercado para deleitar los paladares de los más pequeños como “Chispita´s Pet Cake” , una pastelería que para perros, donde elaboran tortas, bocaditos y Muffins sin preservantes, 100% naturales y libre de azúcares.



