¿Inhalar chocolate para aumentar al energía?

La historia nos cuenta que desde la época prehispánica, el cacao era utilizado para conseguir distintos efectos rituales, pero ¿a quién se le ocurrió inhalar chocolate para darte un such de energía? No, no es broma, esta es la nueva “moda”.Se trata de Coco Loko, un producto creado por Nick Anderson, quien conoció la moda de inhalar chocolate, cuando daba un paseo por Europa, así que decidió entrar en el negocio.Según Nick, su producto es capaz de generar endorfinas, serotonina, energía eufórica y calma que ayuda a la focalización. Tendría un efecto parecido al de una bebida energética y su efecto dura aproximadamente media hora.Este rapé de cacao puro es tan popular que ya lo puedes conseguir en Amazon. Cada envase de 35 gramos cuesta 24.99 dólares y entre sus ingredientes se encuentran polvo de cacao, ginkgo biloba, un estimulante vegetal que potencia la circulación sanguínea; taurina, componente habitual de las bebidas energéticas, y semillas de guaraná, ricas en cafeína.De acuerdo con algunos especialistas, aún nadie ha investigado cuáles son los efectos en la mucosa nasal tras aspirar el chocolate. Además advierten que la inhalación rápida puede causar complicaciones por el aumento de la presión sanguínea, incluso más que los energetizantes.FUENTE: De10.com.mx