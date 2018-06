¿Tener o no un Mini pig como animal de compañía?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Desde hace algunos años, los cerdos miniatura se han vuelto una tendencia en México, así como en otros países. Descubre la experiencia de tener un mini pig en casa, pero antes considera todos los cuidados que debes de tener con este animal de compañía.





¿Te gustaría tener un mini pig como animal de compañía? Sin duda, los cerdos miniatura son animales adorables; sin embargo, antes de llevar uno a tu hogar, conoce su personalidad, hábitos y cuidados básicos.





Son inteligentes y amorosos





Expertos aseguran que tener un mini pig es una gran experiencia, pero también una gran responsabilidad (como con cualquier otro animal de compañía). Son animales inteligentes, se cree que tienen una inteligencia mayor a la de un niño promedio de tres años de edad. Crea lazos con su manada humana por su carácter e inteligencia. Necesitan mucho cuidado, atención y, sobre todo, mucho amor.





Personalidad de un mini pig





Se dice que los cerdos miniatura tienen un temperamento entre el perro y el gato, esto quiere decir que a veces necesitan sentirse queridos y acompañados, pero otras más prefieren estar solos. Son animales muy seguros de sí mismos y por lo general no sienten temor ante animales o especies más grandes que ellos, ya que están acostumbrados a defenderse de distintos depredadores.





Antes de comprar un mini pig considera



-Pueden ser tus compañeros por mucho tiempo, un mini pig bien cuidado puede vivir entre 12 y 15 años.



-Puede crecer del tamaño de un perro raza cocker o bulldog inglés.



-El costo de un mini pig va desde los 20 mil a los 28 mil pesos.



-Los cerdos miniatura pueden llegar a pesar entre 80 y 160 libras (36 y 72 kilos).



-Si estás pensando adquirir uno asegúrate que sea de un criadero especializado, pues muchos venden cerdos pequeños que están enfermos y mal alimentados.



-El tamaño de los padres puede determinar el tamaño de la descendencia. Asegúrate de que los padres estén entre los 3 y 5 años, pues si aún no han llegado a esta edad, seguirán creciendo.



-Los gatos y los perros suelen ser buena compañía de los mini pig; sin embargo, procura criarlos desde pequeños para que convivan mejor.





Porque “sí” tener un mini pig



-Son cariñosos, les encantan los mimos y que jueguen con ellos.



-A diferencia de los perros y gatos, no desprenden pelo, así que son ideales para personas con alergias y asma.



-Son obedientes y muy fáciles de entrenar, incluso mejor que los perros, siempre y cuando los entrenes desde pequeños.



-Los mini pig son animales muy limpios. No tienen glándulas de sudor, así que no huelen feo.



-Puedes entrenar a un cerdo miniatura para que vaya al baño en donde tú le digas. Es un proceso lento pero logra buenos resultados.





Cuidados básicos



-Puedes bañarlos y mantenerlos limpios, de preferencia asearlos semanalmente.



-Es muy importante que tengas un sitio adecuado para cuidar y educar a un mini pig.



-Si bien puedes tenerlo dentro de casa, también es importante que cuentes con un espacio al aire libre para que pueda disfrutar del sol.



-Son animales omnívoros, esto quiere decir que se alimentan tanto de carne como de plantas. De preferencia llévalo con un veterinario para que le dé una dieta de a cuerdo con su peso y edad. Cuando son pequeños tienes que darles de comer cuatro veces a día.



-Debes aplicarle sus vacunas necesarias desde pequeños.



-A los mini pig les encanta el agua, es recomendable que tengas una pequeña pileta (de tipo infantil) para que puedan refrescarse.



-Tanto los machos como las hembras deben ser castrados o esterilizados desde pequeños, de lo contrario, el macho empezará a dejar un olor que se impregnará en toda tu casa y la hembra podrá contraer enfermedades.







Fuente: https://www.clarin.com/entremujeres-mexico/mi-mascota-y-yo/tener_un_mini_pig-cedo_miniatura-minipig-mini_pig_mascota_0_HkUWivZA.html