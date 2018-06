CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los nombres para gato macho suelen ser muy repetitivos y comunes, aquí te mostraremos algunas opciones originales y variadas para que llames a tu felino de una manera muy especial.





Si has adoptado o estás considerando adoptar un gato y aún no sabes cómo llamarle, te encuentras en el lugar perfecto para descubrirlo. Los nombres para gato macho suelen ser muy repetitivos y comunes, aquí te mostraremos algunas opciones originales y variadas.





Estos animales son silenciosos, independientes, amorosos y fieles, tener un gato implica ciertas responsabilidades como gastos, cuidados y atención, pero sin duda es algo que vale la pena asumir si lo que buscas es disfrutar de una buena compañía en tu vida.



1 Recomendaciones para elegir nombres para gato



2 Significado de algunos nombres para gato macho



4 Nombres para gato macho muy originales



5 Otras sugerencias de nombres para gato macho



Recomendaciones para elegir nombres para gato





Evita que el nombre sea muy extenso, así será mucho más fácil para tu felino comprender cuando te estás dirigiendo hacia él, ellos entienden mejor cuando su nombre es de una o dos sílabas. De esta manera también facilitarás a otras personas memorizarlo rápidamente.





Además de ser corto, el nombre debe tener una buena fonética, si es difícil de pronunciar, cuando otras personas intenten dirigirse a él es muy probable que el gato no capte bien el mensaje que se le quiere trasmitir.





Si el gato no solo va a convivir contigo, si no en todo un núcleo familiar, sería buena idea que a la hora de elegir su nombre exista un consenso entre todos los integrantes, recuerda que cuando adoptas una mascota ésta pasa a formar también parte crucial de tu familia.





Generalmente, las personas adoptan gatos cuando éstos son aún bebés, y en estas condiciones resulta difícil saber cómo serán o se comportarán cuando estén grandes, pero si encuentras alguna característica, comportamiento o particularidad en tu felino, una buena idea para asignar un nombre es basándose en eso que lo hace ser tan especial.

Puedes otorgarle un nombre relacionado con algún personaje famoso ya sea de tus libros o de películas favoritas.





Existen una infinidad de nombres para gato macho, pero si ninguno te llama la atención, pon en juego tu creatividad y crea uno exclusivo para tu felino.





Significado de algunos nombres para gato macho





Aldo: tiene origen germánico, significa noble y experimentado.



Boris: Si tu gato es grande y tiene mucho pelo, este nombre le quedará perfecto, su origen es Eslavo y significa “el gran oso”.



Copo/ Copito: Si tu gato es blanco como la nieve, este nombre será el indicado para él.



Dante: Proviene del latín durans y su significado es “perdurante y resistente”.



Eros: Si tu gato es cariñoso, dulce o amoroso, este nombre es la opción perfecta para él, según la mitología griega, Eros es el nombre del dios del amor



Félix: Proviene del latín y significa “Aquel que se considera feliz o afortunado”





Glotón: Si tu gato se caracteriza por comer mucho, ser dormilón y tranquilo, este nombre es el adecuado.



Hamlet: Tiene origen inglés, pero se relaciona con el islandés amlodhi que significa “loco”.



Imar: Si una de las características principales de tu gato es ser juguetón, este nombre es el ideal para él.



Jerry: Es el diminutivo del nombre Jeremías y su significado es ” Exaltación de Dios“.



Kenny: Significa tesoro en árabe.



Lucky: Es el equivalente en inglés de la palabra suerte.



Mambo: Este nombre va perfecto con los gatos dinámicos y juguetones. Generalmente se utiliza para felinos color marrón o negro.



Nerón: Es de origen latino y significa gran valor y fuerza.



Nombres para gato macho muy originales

Otto: Su origen es Germano y significa riqueza y gran fortuna.



Pepe: Su origen es bíblico y es un apodo del nombre José que significa “Al que Dios agradece”.



Querubín: Tiene origen bíblico y significa “el ángel que rebosa de sabiduría”.



Rambo: Es el nombre de una popular película de acción. Seguramente hayas escuchado sobre ella.



Simba: Sus orígenes son africanos y significa león.



Tor: Es originario de Egipto y significa rey, si tu gato intenta siempre llamar la atención o tiene tendencia a sentirse superior, este nombre es el adecuado.



Ulis: Es el diminutivo de Ulises, tiene origen griego y significa ” El que tiene mal carácter”.



Valentín Es de origen latino y significa “El que tiene más fortaleza”.



Willy: Su origen es griego y su significa “Protector”



Xader: Tiene origen griego y significa “El protector de los hombres”.



Yamil: Significa bello y hermoso, tiene origen Árabe, si a tu gato le gusta ser contemplado o alabado por su belleza , este nombre es el adecuado.



Zah: El origen de este nombre es libanés, significa “Brillante y luminoso”







Fuente: https://notasdemascotas.com/nombres-para-gato-macho/