¿Cómo desparasitar a un perro?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Al desparasitar a un perro se debe tener en cuenta el tipo de parásito que lo está afectando para poder brindarle el tratamiento adecuado, aquí te brindamos algunas recomendaciones que debes tener en cuenta si tu canino tiene parásitos.





Desparasitar a un perro es una tarea que debes realizar con relativa frecuencia cuando tienes a un canino como miembro de tu familia, aquí en Notas de Mascotas te contamos lo que debes tener en cuenta a la hora de combatir los parásitos internos de tu animal de compañía.





Ya sea por prevención o para tratar el mal en sí mismo, desparasitar a un canino es una medida que muchos aplican con tal de ver sano y fuerte a su mascota, por lo que si percibes en el can síntomas como diarrea, vómito, falta de apetito o ánimo enciende las alarmas y acude de inmediato al veterinario.





¿Cuándo necesito desparasitar a mi perro?





Lo cierto del caso es que si tu mascota presenta lo síntomas descritos con anterioridad, como vómito y diarrea, seguramente ha sido otra víctima de estos huéspedes maliciosos; por lo que con la ayuda de un médico especialista deberás crear un calendario de desparasitación que estará sujeto a la raza, peso y edad del animal para erradicar los molestos parásitos de su organismo.





Ten en cuenta que deberás estar muy pendiente de todos los síntomas que presente tu canino y con esa información ayudar a tu veterinario de confianza a que realice un correcto diagnostico.





¿Qué fármacos son utilizados para desparasitar a un perro?

Tratar parásitos internos con fármacos requerirá indiscutiblemente de la ayuda de un veterinario. Establecer un cronograma será fundamental para sanar y prevenir futuros contagios.





Se recomienda que la primera dosis de desparasitante para los caninos sea aplicada después de que cumplan seis semanas de edad, luego reforzar cada tres o cuatro meses.





Las pastillas disponibles en el mercado son bastante eficaces y económicas y están clasificadas de acuerdo al tipo de parásito:



La desparasitación canina también es una parte fundamental en el cuidado de la salud de un perro.



Están los antinematódicos para combatir los gusanos redondos que se alojan en las vías respiratorias, intestinales y circulatorias.





Los antitrematódicos son muy buenos para erradicar gusanos planos alojados en pulmones e hígado.





Para luchar en contra de los gusanos planos en vías gastrointestinales están las pastillas del tipo anticestódicas.





Los antiprozoarios son el tipo de pastillas usadas para combatir microorganismos unicelulares en útero, intestino y sangre.





Para el control de ácaros, piojos y moscas están los ectoparasiticidas o acaricidas.

Te interesa: Aprende cómo calmar a un perro hiperactivo



Existen tratamientos naturales para tratar a un perro con parásitos





Algunas personas emplean remedios naturales para desparasitar canes. A continuación mencionamos los más utilizados:





Ajenjo: Sus propiedades antihelmínimcas ayudan a combatir los parásitos provenientes del intestino. Se debe dar hasta 15 gotitas cada 8 horas por una semana.





Coco: El agua del coco y, además, el coco molido son buenos desparasitantes. El can bien puede tomar el agua o comer del coco todas las mañanas.





Semillas de calabaza: La cucurbitacina es un aminoácido propio de la calabaza o ahuyama que ayuda a expulsar los parásitos del intestino del can. Deberás moler y mezclar 80 gramos (para perros pequeños) y 500 gramos (perros grandes) con los alimentos.





Levadura de cerveza: Mezcla muy bien levadura de cerveza con la comida de la mascota por unas semanas. Es fundamental para eliminar huéspedes indeseados.





Semilla de pomelo: Con solo arrojar hasta 10 gotas de extracto de la semilla de este fruto y luego mezclarlo con los alimentos será necesario para combatir los microorganismos.













Fuente: https://notasdemascotas.com/como-desparasitar-a-un-perro-correctamente/