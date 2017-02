Eleva tu buena vibra

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todo en el universo es energía. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, la comida que comemos: todo es energía que vibra en distintas frecuencias. Y aunque no tengamos información sobre esta realidad, lo cierto es que todos queremos ser felices y vivir en el amor. Para conseguirlo tenemos que aprender a vibrar en esa frecuencia.



1# Vive el presente



En la actualidad, muchas personas llevan una vida agitada y llena de estrés. En esa agitación y preocupación constante no logran encontrarse en sí mismos.



Para evitar que esto te suceda, es fundamental empezar a ser consciente del momento presente. Cuando estés comiendo, disfruta la comida, no te apures; cuando estés caminando, escucha los sonidos, siente tus pies. Así tengas que limpiar el baño vive ese presente como lo que es: un regalo del universo.



2# Deja la envidia de lado



Cuando sentimos envidia por otra persona no logramos ver todas nuestras capacidades (que son muchas) y nuestras metas en la vida. Transforma esos sentimientos de envidia y rencor en amor por la otra persona y ese amor se reflejará en ti. Recuerda que cuando das amor, recibes amor y, en consecuencia, elevas tu frecuencia.



3# Repite frases positivas



Recitar mantras o repetir frases positivas no acalla el ruido mental, pero por lo menos reemplaza el ruido de los pensamientos negativos. No importa que al principio no creas del todo en lo que dicen. Con el tiempo verás que se hacen cada vez más creíbles, tu vibración irá en aumento y dejarás de prestarles tanta atención a los pensamientos que no te hacen bien.



4# Diviértete



Reírse, cantar y bailar aumentan nuestras vibraciones porque en ese momento estamos totalmente presentes y nuestra atención se focaliza en esa vivencia particular, no en algo que sucedió en el pasado o que sucederá en el futuro. Sonríe más a las personas que viven contigo, en tu trabajo y en el tráfico. Agrego un tip muy importante: no tomes todo tan en serio.



5# Conócete



Presta atención a todo lo que te ocurre pero ¡abre bien los ojos! Si te duele la garganta no hagas como que no te duele, más bien piensa qué tiene tu cuerpo para decirte con ese dolor, qué mensaje busca transmitirte. Del mismo modo, si te excedes en las comidas piensa cuál es la raíz de este exceso, qué significado tiene en tu vida. Cuando empieces a prestarte más atención en este sentido te resultará más fácil conocer quién eres realmente.



Coloca tu atención en aquello que te sucede en el momento presente, emprende un camino de autoconocimiento y amor propio. De esta manera lograrás aumentar tu vibración y vivirás tu realidad de manera armoniosa y feliz.



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/176451/5-consejos-para-elevar-tu-vibracion-y-sentirte-mucho-mejor-siempre