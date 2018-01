3 Razones por las que sigues besando sapos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si tu lista de relaciones fallidas es interminable y te preguntas por qué mientras tus amigas llevan un montón de años con sus parejas, a ti no te duran más de un par de meses, ha llegado la hora de hacer un examen de conciencia.



“La mayoría de las personas tienden a culpar a los demás”, afirma Zoé Andra Tirb, coach sentimental. Pero lo cierto, según explica Mari Paz García, psicóloga de Ags-Psicólogos, es que “cuando esta situación se repite de modo frecuente es bueno hacer una reflexión para analizar aquellos aspectos que han influido en la ruptura y qué parte de responsabilidad tiene cada quien”.



Aunque el trasfondo de este problema es que escogemos mal. “Solemos buscar un tipo de persona determinada, la cual es la que nos atrae, y nosotras tenemos los mismos patrones de comportamiento, por lo que los resultados son parecidos.



Conclusión: no sólo el hombre, sino también la mujer es el único animal capaz de tropezar dos veces con la misma piedra.



¿Qué tipo de chica eres?



Con el propósito de no volver a sufrir estas dolorosas caídas, la coach Tirb, quien ha estudiado a fondo este tema, establece varios perfiles de mujeres en función de su tipo de conducta.



Cada uno se complementa con una clase de persona diferente. Por lo tanto, una vez que identifiques el tuyo, sabrás cómo acertar a la hora de escoger.



“El objetivo es dejar de ser una víctima y convertirte en la creadora de tu vida, sentirte empoderada”, señala.





Cenicienta busca príncipe



La denominada mujer madre es la que desea la aprobación con el fin de sentirse valorada, pone las necesidades del otro por encima de las suyas: “Lo protege, porque en realidad no sabe recibir. Lo deja vivir en su casa, comparte su dinero. No se atreve a decir que no por miedo a perderlo”, dice Zoé.







Mari Paz García añade que “muestra sumisión y siente pánico al rechazo o al abandono, porque suele tener una baja autoestima. Se queda en segundo plano, no atiende a su ocio, sino al de él.



Suele ser la mujer abandonada y normalmente elige hombres autoritarios, que cumplan el patrón de padre para sentirse protegidas”. Pero en realidad, tal y como cuenta Andra Tirb, “con quien mejor se complementa es con el niño bueno e inmaduro que necesita ser cuidado, o con el narcisista que se centra en sus propias necesidades, sin importarle mucho su pareja. Eso sí, jamás triunfará con un hombre masculino, equilibrado y maduro”.



Aquí mando yo... ¡y punto!



En el otro lado está la mujer jefa, dominante y ambiciosa, que antepone su carrera profesional a todo lo demás (incluida su vida sentimental): la clásica líder.



“Experimenta estrés por el entorno competitivo en el que vive. Como consecuencia, sufre un aumento de cortisol, que inhibe la producción de serotonina (la hormona que provoca la sensación de bienestar) y le cuesta sacar lo mejor de su lado femenino.



Sus niveles de testosterona son altos y por eso tiene comportamientos masculinos”, relata Zoé. “Es una mujer muy independiente, que no sabe integrar a una pareja en su vida, ya que le genera conflicto tener en cuenta las necesidades de la otra parte.



En este caso, suele ser ella la que rompe la relación, porque tiene miedo al compromiso, involucrarse y a perder el control y su libertad”, aclara Mari Paz.



¿Sin media naranja? Zoé Andra Tirb ha comprobado que con quien mejor se lleva es con el hombre beta o poeta, que está en contacto con sus emociones, poco dominante y capaz de escribir bonitas cartas de amor.



El secreto reside en que ella lleva las riendas y él la deja, porque no está tan orientado a su carrera. “También se entiende bien con el llamado macho alfa, que no la protege (tampoco le hace falta), pero le atrae sexualmente, y con el chico bueno, porque puede dominarle.



Con quien nunca llegará a nada es con el hombre héroe, un tipo al que le importa el éxito, que cuida a su chica con respeto y amabilidad (el típico Superman) porque están en el mismo polo energético (el masculino) y él nunca se sentirá seducido por ella”.



Si es tu caso y te enamoras de un chico de estas características no te quedará más remedio que realizar ciertos ajustes en tu conducta. Zoé te da la clave: “Reserva tu parte masculina para el trabajo y toma conciencia de tener un lado femenino”. Si encuentras la armonía entre ambos, ¡Lo tienes todo ganado!



FUENTE: http://www.cosmoenespanol.com/amor-y-sexo/love-tips/18/01/06/por-que-besar-sapos-relacion-relaciones-estables-inestables-raro-compatibilidad-amor.html