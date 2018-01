¿Cómo proteger a su perro del frío?

(Tomada de la Red)

Los perros tienen un mecanismo capaz de regular la temperatura si este debe ajustarse y lo hacen principalmente de dos modos. En primer lugar lo hacen a través de las almohadillas de las patas, por las que eliminan el exceso de calor por transpiración. Y, por otro lado, con el mecanismo más importante está el jadeo, ya que cuando hay exceso de temperatura la sangre caliente es bombeada a la lengua eliminando el calor en forma de humedad (babeo).



Sin embargo, durante temporadas de bajas temperaturas o muchas lluvias aparece la preocupación de cómo proteger a nuestro perro del frío, ya que a la hora de la verdad estos mecanismos regulación no son tan eficaces cuando son cachorros o perros con una edad avanzada.



Por esto, KienyKe.com le presenta algunos consejos par cuidar a su mascota y así evitar daños por la exposición al frío.



Espacio protegido: Muchas personas optan por dejar a sus mascotas dormir en el patio o jardín, si ese es el caso, es primordial ofrecerle un espacio protegido como una casa para que este no se vea afectado por la lluvia o el viento. Puede acondicionarlo con paja, aserrín o una cobija. Si este no es su caso, y la mascota duerme dentro de su hogar, de igual forma es importante tener una cama o colchón con cobijas.



Agua: Si el agua está muy fría revisa y llena el tazón con frecuencia, manteniendo el líquido fresco y con una temperatura más alta que el ambiente.



Alimentación: Proporcionarle a su perro alimentos ricos en proteínas y grasas, para así activar su energía en los días fríos.



Ropa: En días con extremas temperaturas lo mejor es ponerles un saco o una chaqueta. Abrigarlos es de suma importancia, pero recuerde que la indumentaria debe ser cómoda; esto puede ir complementado con un calentador o radiador para mantener la temperatura adecuada.

Aprovechar el sol: Si tiene que darle un paseo a su mascota para que haga sus necesidades, aproveche las horas de sol.



No cortarle el pelo: Evita llevar a su mascota a la peluquería durante la temporada más fría del año, su pelaje es una cobija natural.



Esté atento a sus orejas y la cola: Para muchas razas la zonas de las orejas y las cola son muy sensibles, por eso debe mantenerse atento, porque si están frías, blancas, rojas, grises o secas, es un signo de congelamiento.



Para saber si su perro tiene frío, debe estar atento a sus horas de sueño. Notar estos signos podría ayudarlo a prevenir resfriados, la bronquitis, laringitis, faringitis y, en el peor de los casos, una pulmonía.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-proteger-su-mascota-del-frio