Tips para limpiar la arenera de su gato

Los propietarios de gatos, se consideran más que afortunados por tener y compartir con una de las mascotas más independientes. Sin embargo, un punto a favor o en contra (dependiendo desde punto en el que se mire) es que son animales extremadamente higiénicos, por lo que el cuidado de sus diferentes elementos de uso diario es fundamental.



La higiene de cualquier mascota es algo que debe primar en cualquier hogar por más tedioso que sea en algunos casos debido a que si no se hace de forma correcta y permanente puede desencadenar en malos olores y posibles problemas de salud tanto para sus dueños, como para ellos.



Cama, cobijas, juguetes y arenera son los elementos más comunes que requieren de una limpieza constante. Por esto, KienyKe.com, recogió una serie de consejos y recomendaciones entregadas por expertos con el fin de mantener limpia la arenera de su gato.



Usar protección

En el momento que decida hacer una jornada de limpieza de la caja de arena de su gato, es necesario que use guantes y tapabocas para evitar posibles infecciones o problemas de salud. Asimismo, el contacto con las heces debe ser evitado al máximo.



Deposite en una bolsa

Cuando vaya a limpiar la arenera de su gato, tenga en cuenta que lo primero que debe hacer es recoger en una bolsa la arena y si es posible reemplazarla por una nueva que no tenga residuos de excrementos. Use palas por si se queda arena pegada al fondo, podrá rascar bien con esta pala para evitar que queden residuos.



Remoje

Expertos aseguran que no es recomendable hacer uso de desinfectantes por la gran cantidad de químicos que estos poseen. En estos casos, lo pertinente es dejar el recipiente en remojo y emplear jabones naturales o bicarbonato para evitar posibles irritaciones.



Llene de nuevo

Una vez culmine el remojo, enjuague, espere que seque y rellene de arena que limpia y nueva.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-limpiar-la-arenera-de-mi-gato