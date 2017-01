¿Qué significan los aullidos de tu perro?

(Tomada de la Red)

Es innegable la capacidad de comunicación que tienen nuestros mejores amigos, los científicos abalan este pensamiento, una serie de pruebas demostró que los perros cuentan con la capacidad para comunicarse entre ellos, y por qué no, con los humanos. Ahora es responsabilidad de nosotros aprender o al menos, tratar de entenderlos para mejorar nuestras relación humano-animal.



Muchas veces hemos escuchado como nuestro perro aúlla como si fuera un lobo, esto no es nada extraño sabiendo que el lobo es su más antiguo ancestro, los perros por más domésticos que sean mantienen ciertas actitudes salvajes de los lobos, son dominantes, territoriales, cazan, etc.



A continuación verás algunos tipos de aullido que evaluando su duración y tono, se les ha asignado una serie de posibles significados:



Aullido prolongado y sonoro:

¡Estoy aquí!”

“Este es mi territorio”

“Oigo vuestros aullidos”

El perro anuncia su presencia, socializa desde grandes distancias y reafirmar su territorio.



Aullidos entrecortados con un último aullido prolongado:

“Me siento solo”

¿Hay alguien ahí?

El perro se siente aislamiento de la familia o de otros perros.



Series de aullidos súbitos:

“Estoy muy asustado”

“Me duele”

“Me rindo”

El perro siente miedo y dolor, clásicamente ocurre cuando escapa de un agresor.



Gemidos que se van elevando en tono:

“Quiero esto…”

“Necesito esto…”

El perro pide, cuanto más alto y frecuente más fuerte la emoción.



Gemidos que van disminuyendo en tono al final:

“¡Vamos, vamos, date prisa!”

El perro está excitado por recibir comida o salir de paseo.



Fuente:http://www.faunatura.com/que-significan-los-aullidos-de-tu-perro.html