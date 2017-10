Peritos internacionales: Pablo Neruda no murió de cáncer

SANTIAGO DE CHILE(AP )

Un panel de peritos internacionales descartó el viernes en Chile que el cáncer o la desnutrición severa provocaran la muerte del poeta Pablo Neruda en septiembre de 1973, como se informó de manera oficial tras su fallecimiento.



Los expertos también precisaron que realizan un estudio genético de bacterias para establecer si terceros intervinieron en su deceso.



Los restos de Neruda fueron exhumados en 2013 y desde entonces el juez Mario Carreño busca aclarar qué lo mató.



“Las conclusiones fundamentales son la no validez del certificado de defunción en cuanto al establecimiento de la caquexia como causa de muerte. Se excluye a través de todos los estudios sin ningún problema, la necesidad de continuar con los estudios de genómica microbiana que permitirán aclarar en un período aproximadamente razonable entre seis meses y un año, una serie de resultados que permitirían confirmar o excluir la acción de un tercero en la muerte del poeta”, dijo el experto Aurelio Luna.



Con los resultados disponibles ahora “no podemos ni excluir ni afirmar la naturaleza natural o violenta de la muerte de Pablo Neruda”, afirmó Luna.



Neruda, que además de escritor era militante comunista, murió doce días después del golpe militar de Augusto Pinochet, que derrocó y llevó al suicidio a su amigo, el presidente Salvador Allende.



Al día siguiente partiría al exilio a México a bordo de un avión que lo esperaba en el aeropuerto internacional de Santiago, repleto de izquierdistas acogidos por el gobierno mexicano para refugiarlos.



La caquexia es una desnutrición extrema causada por una rápida baja de peso, que origina una debilidad que impide desarrollar actividades mínimas.



El certificado de muerte emitido por la clínica Santa María estableció que lo mató esta alteración derivada de un cáncer prostático. Sin embargo, el exembajador de México en los setenta en Chile, Gonzalo Martínez Corbalá, fallecido el pasado domingo 15 de octubre, dijo en dos ocasiones a The Associated Press que el poeta jamás presentó síntomas de caquexia y que la última vez que lo vio fue un día antes de su muerte, cuando su peso corporal bordeaba los 100 kilos.



El periodista brasileño Frederico Fullgraf descubrió fotografías tomadas por su compatriota Evandro Teixeira a Neruda recién fallecido, mientras su viuda y su hermana lo acomodan en su ataúd. Se observa un poeta corpulento, sin apariencia de desnutrición.



El experto Aurelio Luna precisó que el cáncer de Neruda existía, pero no lo tenía al borde de la muerte y ahora se trabaja en investigar una especie bacteriana en laboratorios de Dinamarca y Canadá para poder establecer si se trata de un origen endógeno.



“En función del perfil genómico de una bacteria podemos saber si se trata de una bacteria que se ha cultivado en un laboratorio. Es evidente que estaríamos ante la intervención de un tercero y que se había administrado con finalidad criminal”, precisó.



Neruda falleció a los 69 años mientras estaba hospitalizado en la clínica privada Santa María, donde en 1982 fue asesinado el ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970).



El 11 de agosto pasado, un juez que procesaba a seis inculpados por la muerte del mandatario acusó formalmente a cuatro médicos, un agente de la dictadura y a un chofer como autores, encubridores y cómplices, respectivamente. Según investigaciones judiciales, Frei se recuperaba de una operación fue contaminado con elementos tóxicos que lo mataron.