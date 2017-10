(Tomada de la Red)

Aunque no hay estudios científicos que lo avalen, la acupuntura veterinaria puede ser una herramienta que ayude a paliar el dolor de nuestras mascotas. Descubre cómo se aplica esta técnica en perros, gatos o caballos.



¿Quién dijo que la acupuntura es solo para las personas? Desde hace unos años, esta técnica terapéutica ya se utiliza también en animales. “La distribución del mapa neurológico es parecido entre personas y animales”, afirma Lara Nuevo, especialista en acupuntura veterinaria de Vetpunture. A pesar de que casi todos los mamíferos pueden beneficiarse de esta vía terapéutica, los pacientes más comunes suelen ser perros, gatos y caballos. Asimismo, la lista de enfermedades que parece que pueden tratarse por esta vía es tan numerosa como heterogénea. “En perros, por ejemplo, es muy común tratar artrosis, degeneraciones articulares y problemas de movilidad”, explica Nuevo.



En qué consiste la acupuntura veterinaria



La acupuntura es una técnica terapéutica que, mediante la colocación de cuerpos extraños (agujas) en una zona que presenta una función neurológica y a través de mecanismos neuroendocrinos, es decir, enviando señales al cerebro, se consigue paliar los síntomas de alguna enfermedad crónica o incluso ayudar a la curación de otras afecciones. “Gracias a la conexión neurológica, podemos quitar dolor de un área actuando en otra región del cuerpo diferente”, afirma Lara Nuevo.



Valorar la eficacia de la acupuntura veterinaria es algo difícil y que genera controversia, pues no hay estudios científicos al respecto

Para cada sesión, apunta esta experta, lo primero que debe hacerse es una exploración profunda del animal y realizar el diagnóstico oportuno con las técnicas de la medicina occidental. Una vez se ha detectado el problema con las herramientas clásicas, lo que se hace es corroborar dicho diagnóstico con las técnicas orientales (normalmente es palpando diferentes zonas del cuerpo).



El tiempo que las agujas deben estar colocadas en la zona del cuerpo elegida varía según varios factores, pero el principal es la edad del animal. De manera que, cuanto más mayor sea este, mayor tiempo deberá estar con las agujas puestas. En el caso de los animales más jóvenes, añade Lara Nuevo, como máximo son diez minutos. Un tiempo que, además, no suele ser complicado para ellos, pues la técnica es indolora. “Nunca debemos anestesiar al paciente, pues eso impide que el trayecto del tratamiento sea el correcto”, recalca.



¿Es efectiva la acupuntura en animales?



Actualmente no hay estudios científicos que demuestren la efectividad de esta terapia y algunos especialistas como Alicia Karas, acupuntora y profesora en la Escuela Cummings de Medicina Veterinaria de la Universidad de Tufts, Massachusetts (EE.UU.) afirman que es imposible verificar el efecto que tiene la acupuntura en la mascota. “Los pacientes no pueden describir cómo se sienten, además, puede ser que también se produzca un efecto placebo en los propietarios al pensar que el tratamiento está funcionando cuando en realidad no lo está haciendo”, declara Karas. Algo a lo que Lara Nuevo responde afirmando que, si bien los animales no pueden explicar cómo se sienten, sí son muy básicos y es muy fácil saber si sienten dolor. “Los perros, por ejemplo, cuando sienten dolor dejan de comer, de querer jugar e incluso el carácter les cambia”. Si bien esta especialista reconoce que no hay estudios científicos que demuestren la efectividad de esta terapia, también recalca que los casos clínicos de éxito son los que avalan que la acupuntura puede funcionar.



Otro aspecto de controversia es el relativo a si la acupuntura puede sustituir por completo a la medicación. Algo a lo que la veterinaria Alicia Karas se muestra contundente: la acupuntura para mascotas nunca debería sustituir por completo otros tratamientos convencionales. Dejar la medicación en algunos casos puede ser arriesgado. Sin embargo, la también veterinaria Lara Nuevo, aunque comparte la idea de mantener la medicación siempre que sea necesario, afirma que, en algunos casos, puede llegarse a obviar el tratamiento farmacológico y tratar el problema exclusivamente con acupuntura. “Cuando se consigue tratar al animal sin medicación, que no es posible en todos los casos, este gana en calidad de vida, pues no hay que olvidar que todo fármaco, a diferencia de la acupuntura, puede generar efectos secundarios”, apunta.



Fuente:http://www.webconsultas.com/noticias/mascotas/acupuntura-veterinaria-es-eficaz-en-nuestras-mascotas