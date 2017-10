Lo que debes saber sobre el mezcal oaxaqueño

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este 20 de octubre se celebrará por primera vez en México el Día Nacional del Mezcal Oaxaqueño con la intención de honrar a la tradicional bebida mexicana y consolidar la fecha en la memoria de todos los amantes del mezcal.



Por lo que platicamos con nuestros amigos de Zignum, para compartirte la información más importante para que sepas el origen de la celebración, conozcas los datos más interesantes sobre la bebida y, especialmente, sepas cómo festejar y brindar en su nombre.



¿Por qué se celebra el Día Nacional del Mezcal Oaxaqueño?

Al ser el mezcal la bebida de agave oaxaqueña por excelencia, ¡ya merecía una fiesta propia! Por eso en agosto de este año el Congreso local aceptó establecer el 20 de octubre como el Día Nacional del Mezcal Oaxaqueño para impulsar la difusión y comercialización del mezcal a nivel nacional.



¿Por qué mezcal oaxaqueño?

¡Porque tiene mucho sentido! La idea nació en Oaxaca, mismo estado que promovió la Denominación de Origen en 1994, y allí se produce más del 85% del mezcal mexicano; además el estado alberga la planta productora de mezcal más grande de México: Casa Armando Guillermo Prieto.



¿El mezcal tiene denominación de origen, como otras bebidas?

¡Así es! En México puede producirse mezcal en 9 estados: Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.



¡Felicidades mezcal!… pero ¿cúal es la diferencia con el tequila?

Es sencilla: el tipo de agave. Ambas bebidas son consideradas mezcales y se obtienen de la planta de agave o maguey, la diferencia es que el tequila solo se obtiene del agave azul y por eso tiene denominación de origen diferente. El mezcal, a su vez, puede producirse a partir de más de 20 tipos de agave reconocidos por la NOM-070-SCFI-2016; por ejemplo, el mezcal Zignum se elabora con agave espadín, el más popular de México. Para decirlo de otra forma: todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila.



¿Cómo lo bebo, tipo shot?

¡No, no y no! A diferencia de otras bebidas destiladas de agave, el mezcal no se bebe de golpe, sino se besa poco a poco para apreciar y disfrutar el sabor. Si lo acompañas con rodajas de naranja y sal de gusano para saborear entre “beso y beso”, mucho mejor.



¿Y si quiero prepararme un coctel?

¡Te va a encantar! Aunque algunos puristas dicen que es mejor beberlo derecho, hacer un coctel de mezcal es delicioso. A la única pureza que debes hacerle caso es a la de la bebida, y allí destaca el mezcal más puro de todos por su proceso de elaboración, por eso es perfecto para combinar con otros ingredientes.



Para honrar al mezcal tan solo tienes que brindar el próximo 20 de octubre estés donde estés. Así que piensa qué prefieres, besarlo derecho o en coctel. Celebra de manera responsable junto a tus amigos el primer Día Nacional del Mezcal Oaxaqueño. ¡Salud!