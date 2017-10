9 Cosas que no sabías del apéndice

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lo que a mi me choca del apéndice, es que no sirve para mucho, pero cuando revienta, puede causarte la muerte. Tan mala reputación tiene este órgano, que la gente cree que en algún momento podríamos evolucionar y crecer sin él, pues se dice que sólo sirve para causar una apendicitis, la cual puede complicarse en una peritonitis y convertirse en un problema grave… hasta mortal.



Pero… ¿acaso sabes qué es el apéndice? ¿De qué sirve?



No es tan inútil como crees: Históricamente, el apéndice es reconocido como un órgano vestigial, es decir, un órgano cuya función se ha perdido durante la evolución. Pero el cuerpo es sabio, ¿por qué conservaría algo que no sirve? Recientemente ha surgido nueva evidencia sobre el rol del apéndice, y es que se cree que hace repopular las nuevas bacterias en el cuerpo. Aún así, esto no lo hace NECESARIO, pues al retirarlo no pasa absolutamente nada.

Le gusta la fibra y las verduras: Si tu apéndice revienta y no se trata, puede causar muchos problemas graves. Y aunque no hay una forma segura de saber si esto podría pasarte o no, hay cosas que puedes hacer para disminuir el riesgo de tener apendicitis. De acuerdo a un estudio americano, comer frutas y verduras y tener una dieta rica en fibra puede ayudarte a prevenir que el apéndice se inflame y, eventualmente reviente.

La popó causa problemas de apéndice: Tu apéndice es esencialmente un pequeño tubo (se ve como un globo alargado que ha perdido aire), y cuando se bloquea, puede presentar problemas. Eso sucede por culpa de tu popó. He ahí la razón por la cual hay que tener un sistema digestivo saludable con una dieta rica en fibra.





Dolor en el ombligo es señal de alarma: Tu apéndice está en el cuadrante inferior derecho de tu estómago, pero las señales de alarma no siempre son tan directas. La primera señal de apendicitis es un pequeño dolor alrededor del ombligo, luego migrará al lado derecho del abdomen.

Las mujeres tienen menores probabilidades de sufrir apendicitis: De acuerdo a un estudio americano, tienes un menor riesgo de sufrir apendicitis por ser mujer. La razón no es clara, pero puede ser por el mayor consumo de fibra.

El apendicitis es la emergencia gastrointestinal más común: Los problemas con el estómago causan muchas emergencias y la más común es el apendicitis.

Pero cada vez es menos común: A pesar de que el apendicitis causa una gran porción de visitas a urgencias, los doctores dicen que se está volviendo cada vez menos común. Esto sucede porque la gente está comiendo más fibra.

Quitar el apéndice es MUY fácil: Si llegas a urgencias a tiempo, el apéndice puede ser retirado a través de una laparoscopia; es decir, no hay necesidad de una incisión o cicatriz. De hecho, este procedimiento puede tardar hasta 8 minutos.

Amenos que reviente: Pero si NO llegaste a tiempo, la cosa se complica y se vuelve muy peligrosa. Si el apéndice revienta, empieza a derramar todo tipo de cosas (bacterias) dentro del cuerpo. En este caso, el doctor debe abrir el abdomen, limpiar, reparar otros órganos (que fueron dañados) y cerrar. Todo esto puede tardar varias horas y requiere bastante tiempo de recuperación y cicatrización.