CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Qué te parece si damos paso al fin de semana conociendo a un felino muy especial? Se trata de Pixel, que aunque no forma parte del Guinness World Records (conocido como el Libro Guinness de los récords hasta el año 2000), está considerado por muchos como el gato más pequeño del mundo.¿Te gustaría descubrir más detalles sobre Pixel? ¡Pues ya sabes lo que tienes que hacer! ¡No te pierdas nada de lo que te contamos a continuación!Cabe en un cazónComo te decíamos, hoy vamos a presentarte un animalito muy especial. Se trata de Pixel, un gato que supera por poco el tamaño de una lata de refresco. De hecho, es tan pequeño que cabe a la perfección en un cazón. Sin embargo, como te hemos comentado antes, no pertenece al Guinness World Records, al menos de momento.A la espera del GuinnessSorprendentemente, el animal que ostenta el título de “gato más pequeño del mundo” es su madre, Fizz Girl, que batió el record en 2002. Este pequeño felino mide poco más de 15 centímetros de longitud. Pues bien, Pixel es aún más pequeño. En estos momentos viven en California con su dueña, Tiffani Kjedergaar, que está a la espera de la verificación del Guinness World Records.Un problema genéticoQue madre e hijo sean los gatos más pequeños del mundo no es casualidad. Al parecer, pertenecen a una raza que tiene un gen defectuoso que hace que nazcan con las patas demasiado cortas. Y aunque estos gatos resultan muy monos, lo cierto es que también dan alguns problemas. Tal y como asegura Tiffani, no pueden dejar las puertas abiertas, deben tener cuidado al cerrar la puerta de la nevera porque se puede quedar dentro, tienen que caminar muy despacio para no aplastarle…FUENTE: https://animalmascota.com/el-gato-mas-pequeno-del-mundo/