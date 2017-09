Diez marcas de maquillaje que son libres de crueldad animal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Actualmente cuando hablamos de maquillaje nos interesa, que los productos sean de calidad, a precios razonables y que ayuden a cubrir nuestras necesidades de belleza.



Pero en un mundo donde nos preocupamos por cuidar del medio ambiente y de los animales, necesitamos saber qué marcas de maquillaje son conocidas por ser cruelty free.



Y por eso nosotras nos pusimos a investigar cuáles son esas marcas que te permitirán sentirte tranquila y segura a la hora de compararlas. Aquí abajo te dejamos la lista.



1.- Anastasia Beverly Hills

Una de las marcas líderes en el mundo del maquillaje es Anastasia Beverly Hills que se ha posicionado como una de las más compradas entre los famosos, personalidades como Jennifer López y Heidi Klum, sean declarado fanáticas de los artículos para cejas de esta compañía. Sus lápices te harán lucir una ceja perfecta, rellena y definida mientras estás tranquila de que no se usaron animales para probar sus productos.



2.- Urban Decay

Desde el año 2012 esta marca recibió por parte de PETA un reconocimiento que certifica a Urban Decay como una compañía libre de todo maltrato animal, por su parte esta compañía de maquillaje decidió retirar del mercado sus productos de países como China, lugar donde los cosméticos requieren ser probados en animales para su venta.



3.- NYX

La marca NYX ha sido reconocida por PETA como una de las compañías libres de crueldad animal; sin embargo, cuando esta marca fue comprada por L'Oreal, se puso en duda la fabricación de sus artículos, ya que los productos de L'Oreal son vendidos también en China, país que como le mencionamos antes, requiere que se realicen pruebas en animales.



No obstante NYX, frente a esta situación, mantuvo su postura asegurando que ellos no utilizan ningún tipo de animal para probar sus productos. Por otro lado esta compañía también cuenta con artículos que son hechos con fórmulas veganas, como sus lápices para ceja, correctores y rubores.



4.- Smashbox

Una de las compañías cosméticas que tomo muy en serio las preocupaciones y demandas de sus consumidores fue Smashbox, quien desde el momento en que notó la preocupación de sus clientes, formó un compromiso con ellos, donde informaba de manera pública que los fundadores de dicha empresa se comprometían a poner n a los ensayos con animales para la creación de sus productos.



5.- Too faced

Esta compañía de maquillaje se ha declarado públicamente como una empresa amante de los animales y por eso ha optado por nuevos ingredientes para la formulación de sus productos, algunos de ellos son completamente veganos y amigables con el medio ambiente, así que podrás sentirte tranquila la próxima vez que utilices una brocha de esta marca.



6.- Kat Von D

Suena increíble que una base de alta cobertura y unos labiales tan efectivos como los de Kat Von D se han complemente libre de crueldad animal, pues la fundadora de esta compañía desde el inicio, expresó su preocupación por el medio ambiente y el maltrato animal, incluso está trabajando en que todos sus productos sean parte de una línea vegana que sea amistosa con tu piel y con el medio ambiente.



7.- Benet

Desde 1989, las compañías de perfumes y cosméticos del grupo LVMH incluyendo la marca Benet, no realiza ningún tipo de prueba en animales para sus productos.



8.- Clinique

La compañía Estée Lauder, a la que pertenece la marca clinique se comprometió a eliminar cualquier ensayo con animales, comprometiéndose con la salud y seguridad de sus consumidores. Así mismo informaron que por ningún motivo harían pruebas en animales bajo el nombre de otra empresa.



9.- Lime crime

Esta marca de maquillaje no solo cuenta con la certificación cruelty free, sino que también es orgullosamente una línea de maquillaje que se caracteriza por ser 100 % vegana, no utiliza productos que provengan de animales como la cera de abeja.



10.- Tarte Esta reconocida marca de maquillaje es cruelty free, ya que tanto sus ingredientes como sus pruebas no son hechas con animales, incluso cuando son pedidas por la ley. Es por eso que Tarte no ha intentado lanzarse al mercado de países como China.