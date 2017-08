Lo que puedes hacer para llegar al éxito

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los mejores productos no siempre son los más vendidos. La mejor música rara vez es la que escuchas en la radio. Las mejores películas no son las que vas a ver al cine.Entonces, ¿por qué comprar esos productos? ¿Por qué escuchar esa música?Ves las películas que son populares y compras la ropa de marca porque el éxito es un concepto más social que de calidad. Una vez que alguien es exitoso, es fácil permanecer exitoso cuando los demás se apoyan en su credibilidad para tomar decisiones. Somos FLOJOS y preferimos que alguien más tome nuestras decisiones. Confiamos en las masas, y rara vez salimos beneficiados de ello.Si alguien está en una posición de éxito, creemos en su trabajo y en su calidad, cuando no deberíamos. Y lo peor de todo es que nuestra percepción altera nuestra experiencia. Si creemos que algo va a ser bueno, generalmente lo es.Lo bueno es que podemos usar este entendimiento para lograr nuestras metas… y no de manera lenta.1. Decide lo que quieres hacerThomas Edison tenía la visión de darle luz a la gente, la cual se manifestó en el descubrimiento de la bombilla. Pudo haber sido un hombre brillante, pero después de haber fallado miles de veces, estaba destinado a encontrar la solución. “No he fallado. Sólo he encontrado 10 mil formas de hacer que no funcione” alguna vez dijo.Así que muchos inician un negocio o un proyecto… para renunciar luego de que se volviera difícil. El problema con renunciar es que seguramente harás lo mismo con el siguiente. Porque el problema no es el proyecto… eres tú.Lo peor del asunto es que tanto renunciar tiene consecuencias psicológicas graves. Por eso es importnte que no renuncies.. o podrías terminar haciéndolo toda tu vida..2. Desarrolla confianzaLéete mil libros de negocios, éxito y psicología y te quedarás en las mismas.¿Cómo cambias a una persona?Cámbiale el diálogo interno de su cabeza y cambia lo que creen de su futuro.Es obvio, las conversaciones que tenemos en nuestra cabeza son creencias. Una vez que hagas que una persona empiece a hablar positivamente sobre sí mismos y sus metas, las lograrán de volada.Una vez que haya confianza, esa persona será otra por completo. Como dicen otros, el universo conspirará a tu favor para apoyarte. Atraerás mentores, dinero, oportunidades y todo lo que quieras.3. ¿Por qué?Si no estás motivada para hacer algo, no lo harás. Renunciarás. Necesitamos algo que nos motive. Por ejemplo, tu boda se acerca y quieres bajar 10 kilos, pero a menos que tengas algo a que aspirar, tus hábitos seguirán igual. Debes empezar a crear una visión del porqué de las cosas. Y será después de esa visión que determinarás cómo conseguirlo. Muchos se quedan en medio de la meta, sin motivación alguna detrás de la actividad y con una gran variedad de excusas.Pero una vez que tengas una motivación lo suficientemente fuerte (tu porqué), no renunciarás. Seguirás intentándolo, aunque tengas que cambiar tu estrategia. Podría tomar décadas o minutos, cambio de casa, cambio de pareja, pero la razón es más importanteEn GENERAL, el éxito es una decisión. Está basado en tener y mantener una motivación que valga la pena. Se basa en creer en lo que muchos llaman fantasía y en no rendirse, sin importar lo que pase.FUENTE: Eme de Mujer Honduras