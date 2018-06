Así sí puedes mantener limpio tu hogar si vives con mascotas

(Tomada de la Red)

Un pelo aquí, una pelusa allá, un día de lluvia y tu casa parece un cuadro de un pintor surrealista... Si tienes perro o gato (sobre todo si éste se pasea por el jardín) sabrás perfectamente de qué hablamos y pensarás que se trata, casi, de una misión imposible mantener tu casa limpia. Incluso el animal de compañía más pacífico o el que apenas se mueve de su rincón puede ensuciarlo constantemente y, cómo no, impregnar tu hogar de un inconfundible olor a ‘perro o gato’. Pero no hay que darse por vencido. Estos consejos te ayudarán a mantener cierta 'decencia' en tu casa para que no te des una paliza ni tengas que recurrir a ambientadores químicos cuando tengas invitados. Palabra de experta.



Tus animales siempre pulcros

Para tener tu casa siempre limpia, tus mascotas también lo tienen que estar. Si se trata de un perro, cepíllalo a diario, preferiblemente al aire libre, para eliminar el pelo muerto así como cualquier otro tipo de suciedad que haya recogido de la calle. En cuanto al baño, no conviene hacerlo más de una vez al mes.



Limpia sus patas

Cuando se trata de un perro, además del cepillado, conviene limpiar sus patitas antes de entrar en casa. Puedes hacerlo con una toalla humedecida en agua templada o bien usar toallitas húmedas. Decántate, preferiblemente, por aquellas biodegradables y aptas para animales. Límpiale de forma suave y con calma para que tu mascota se relaje. Tenlo todo a mano, lo más cerca posible de la entrada y, tras la limpieza, prémiale con una golosina.



El sofá, un nido de suciedad

Si tu mascota se ha convertido en el rey de la casa y ha hecho del sofá su trono, habrás comprobado que este parece un imán que atrae todo tipo de suciedad, pelos, etc. Lo ideal es que tenga su propia zona de descanso (hay mini sofás especialmente diseñados para ellos). Pero si no os podéis resistir, o ellos no atienden a razones, utiliza protectores de un color lo más parecido a su pelo y lávalo, por lo menos, una vez a la semana.



¿Has pensado en una ayuda extra?

Un robot aspirador es el mejor invento para mantener limpia tu casa si tienes perros. La mayoría de ellos se fabrican con la opción de programación para que se ponga en marcha a una hora determinada. Los más avanzados cuentan, además, con la posibilidad de manejarlo desde tu dispositivo móvil mediante una app. Además, también disponen de una cámara incorporada que escanea tu hogar para no dejar ningún rincón sin aspirar (pero no registra imágenes ni las envía al exterior). Lo más aconsejable es que te hagas con uno fiable, y que su potencia de aspirado esté especialmente diseñado para combatir el pelo de las mascotas. Es muy útil que también disponga de la posibilidad de respetar la zona de tu animal de compañía, como por ejemplo su cama o su comedero, para no molestarle. Se trata de un sistema avanzado denominado virtual wall (pared virtual) que indica a tu robot que no puede traspasar esa zona.



Higieniza regularmente sus colchonetas y juguetes

Colchonetas, juguetes, incluso sus correas, rezuman un olor ‘a perro o a gato’ del que será difícil desembarazarte si no los limpias con frecuencia. Asegúrate de que son aptos para lavar a máquina y si no hazlo a mano frotando bien. Prográmate para un día soleado para que puedan secarse rápidamente y tu mascota pueda seguir disfrutando de ellos.



Usa productos respetuosos

Una preocupación muy común de los propietarios de mascotas es qué productos de higiene del hogar utilizar para no dañar la salud de sus animales de compañía. Pregunta en tu tienda para mascotas de confianza puesto que existen líneas de productos de higiene para el hogar aptas para animales de compañía que respetan su salud.También puedes inclinarte por lo más natural: vinagre y/o un trapo húmedo.



Fuente:https://mx.hola.com/estar-bien/20180604125071/como-mantener-limpio-tu-hogar-con-perro/