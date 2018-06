(Tomada de la Red)

Según un estudio independiente realizado por IPSOS en ocho países de Europa y encargado por Purinaen 2017, el 83% de los millenials españoles llevarían a sus mascotas al trabajo si se les permitiese hacerlo, ya que creen que les ayudaría a reducir el estrés y a crear una atmósfera más relajada. De hecho, poder llevar a su perro a la oficina está por encima de disponer de un coche de empresa o un seguro de salud.La posibilidad de llevar mascotas al trabajo, según el estudio de IPSOS, puede desempeñar un papel crucial en el momento en que un joven nacido entre 1982 y 2004 tiene que elegir a su futuro empleador. La encuesta refleja que cerca del 40% de los millienials españoles que tienen perro valora este beneficio por encima de un seguro de salud. De hecho, de los 15 beneficios propuestos en el estudio -entre ellos un coche de empresa, servicio de guardería o vales de descuento para guardería, entre otros-, “llevar el perro al trabajo” se valora como el quinto más importante.La encuesta también ha mostrado que para la mitad de los millenials la posibilidad de llevar a su perro al trabajo reduce la sensación de culpa por dejarlo solo en casa, el 40% considera que reduce el estrés laboral y otro 40% que la medida consigue una mayor conciliación entre vida laboral y personal. Además, los millennials creen que permitir mascotas en el lugar de trabajo ayuda a mejorar la imagen de una empresa, por lo que es un lugar más atractivo para trabajar.Desde el 2016 Purina España tiene en marcha en sus oficinas de Castellbisbal (Barcelona) el programa Pets at Work, una iniciativa de la compañía que permite a los empleados llevar a sus mascotas al trabajo. Para ello, Purina ha instalado una zona de juegos para los canes dentro de sus instalaciones, así como bebederos y un pipican en el exterior.Según Jordi Bosch, Director General de Purina Petcare España, “nuestra política de puertas abiertas a las mascotas ha atraído a empleados amantes de los animales. Nuestra iniciativa Pets at Work beneficia no solo a los dueños de las mascotas sino también al resto de compañeros, que han acogido con satisfacción la iniciativa y la oportunidad de mejorar el ambiente de trabajo".22 de junio, Día Mundial de Llevar tu Mascota al TrabajoEl próximo 22 de junio se celebra el Día Mundial de Llevar tu Mascota al Trabajo, y desde Purina han querido poner de manifiesto la influencia positiva que los animales tienen sobre el bienestar laboral. En éste sentido, revelan que son varios los estudios científicos indican que jugar o acariciar a una mascota puede aumentar los niveles de la hormona oxitocina y reducir la producción de cortisol, la hormona del estrés, el cual afecta a la productividad y el rendimiento en el trabajo.Asimismo, cada vez más personas en España muestran interés por los beneficios que aportan las mascotas en el lugar de trabajo y así lo manifiesta el estudio de IPSOS: el 74% de los empleados españoles -y el 68% de los europeos- (millenials y seniors), llevarían a sus animales de compañía al trabajo si se le permitiese hacerlo. Entre ellos, un 44% lo haría a diario.Fuente:http://www.equiposytalento.com/noticias/2018/06/20/el-83-de-los-millenials-espanoles-llevarian-a-sus-mascotas-al-trabajo