Alimentos que forman cálculos en la vesícula

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Aunque no lo creamos, la formación de cálculos en la vesícula o biliares puede deberse a la mala alimentación. La experta en nutrición Fernanda Alvarado dice que "el 80% de los cálculos biliares se forman por un exceso de colesterol en el organismo; mientras que el 20% restante es por las sales de calcio y bilirrubina... En realidad no se sabe qué (alimentos) causan los cálculos biliares, pero sí hay algunos que debemos evitar, sobre todo las grasas".



Grasas en exceso. Los alimentos de origen animal, vegetal y Omega 3 pueden aumentar el riesgo de padecer cálculos biliares siempre y cuando se coman en exceso, sin moderación.



Asimismo, los embutidos como las salchichas o el tocino son parte de los alimentos cuya ingesta se debe evitar. Y, de igual de manera, las bebidas con grasas como los frapuccinos que llevan crema batida.



Alimentos fritos. Muchos de estos están procesados y muy poco de ellos son naturales o frescos, eso mismo provoca que la vesícula trabaje más y genere mucha bilis. A ello se le debe sumar el aceite que se usa el cual, además de aumentar tus niveles de colesterol malo, puede causar cálculos.



Sin embargo, Fernanda Alvarado nos explica que hay otras causas que pueden generar los cálculos biliares como el "sobrepeso, tomar poca agua, padecer cirrosis, bajar de peso en muy poco tiempo o por genética. Además este malestar lo presentan con más frecuencia las mujeres que los hombres".



Lo más importante de todo esto no es eliminar completamente los alimentos, sino consumirlos con moderación y, algunos, reemplazarlos por otras opciones más sanas, por ejemplo: fibra, frutas, verduras, alimentos integrales y otros complementos como aloe vera (desinflamatorio), vinagre de manzana (con propiedades antibacterianas y desinflamatorias) y jugo de limón con aceite de oliva.