Botched: menos heridas, más satisfacciones

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Paul Nassif es uno de los cirujanos plásticos más reconocidos en Estados Unidos, sin embargo, su trabajo es más con aquellos que ya tuvieron una mala experiencia con el bisturí.



De acuerdo con el doctor, la mayoría de los artistas recurren a los retoques estéticos para mantenerse jóvenes, sin embargo, hay otros que simplemente son para refrescarse. En cualquiera de los dos casos, las posibilidades que las cosas no salgan bien son variables.



"Para mí, cada caso que he tratado es impresionante, porque no entiendes cómo es que alguien puede llegar a eso, o cómo es que otro doctor puede hacer algo así", comentó vía telefónica.



Nassif y su colega Terry Dubrow son los protagonistas del programa "Botched", la producción llega a su cuarta temporada este jueves a las 21:00 horas a través de E! Latinoamérica.



En la emisión, ambos médicos continuarán recurriendo a su amplia experiencia en medicina reconstructiva para reparar nuevas catástrofes de la cirugía plástica, y de esa forma transformar las vidas y restaurar la confianza de sus pacientes.



"Nunca pensé que llegaríamos a tener el éxito que hemos conseguido. Poco a poco nos hemos vuelto más reconocidos, pero eso me dice que las personas también están aprendiendo sobre los errores que se ven en la pantalla y eso logra uno de los objetivos del programa", agregó.