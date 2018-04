Encuentran vestigios en la Ex Hacienda de Xico

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

En las investigaciones que se han hecho a la Ex Hacienda de Xico, isla situada en medio de un mar gris de casas en Valle de Chalco, se han registrado importantes vestigios que van de la expansión teotihuacana en la Cuenca de México, hasta el dominio mexica de la misma.



Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) encontraron en el subsuelo un yacimiento de más de un milenio de ocupación prácticamente continua, desde 250 d.C., hasta el periodo cercano al contacto español, alrededor de 1500 d.C.

Para Gustavo Rangel Álvarez, responsable del salvamento arqueológico que sigue a la par los trabajos de rehabilitación financiados por el ayuntamiento mexiquense, esa historia prehispánica debe ser motivo de identidad para la gente de Valle de Chalco Solidaridad.



La idea es que más adelante todo este material forme parte de las colecciones de un museo de sitio proyectado en la Ex Hacienda de Xico.



Los expertos de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) del INAH han registrado durante las excavaciones en el terreno pozos de saqueo. A lo largo del siglo XX y aún en este XXI, muchos han escarbado motivados por la leyenda de que el antiguo potentado de la hacienda, el asturiano Iñigo Noriega Lasso, dejó enterrado ahí su tesoro.



Genaro Amaro Altamirano, cronista tradicional del Museo Comunitario del Valle de Xico, que funciona en el viejo granero de la ex hacienda, señala que Iñigo Noriega, íntimo amigo de Porfirio Díaz, llegó a ser el segundo hombre más poderoso de su gobierno.



Las obras de rehabilitación de la Ex Hacienda de Xico iniciaron en 2015, ese año la arqueóloga Adriana Lazo llevó a cabo un rescate en el interior de la casona, descubriendo algunas estructuras de filiación teotihuacana como muros y alineamientos, además de entierros humanos.



Al retomar los trabajos en 2017, se registraron cuatro entierros infantiles depositados al interior de cajetes, con figurillas miniaturas ofrendadas y una plataforma teotihuacana de 10 metros de largo por 5 metros.



Como proyecto de salvamento arqueológico en seguimiento a las áreas que serán motivo de rehabilitación, éste fue retomado el 2 de enero de 2018 y concluirá, de manera tentativa, el 31 de julio, precisó el especialista de la DSA, Gustavo Rangel Álvarez.



Lo cierto, es que "las sorpresas en el Cerro del Marqués no terminan, es un santuario para la arqueología. En cada pedazo de tierra se encuentran vestigios que abren grandes posibilidades de investigación", comentó.



"En estos primeros meses de 2018, en una longitud de 60 metros hemos registrado testimonios únicos. Van del torreón sureste de la casona, donde localizamos un muro teotihuacano en talud que mantiene su estuco original; a la ladera, donde hay unidades habitacionales y de trabajo. Sin contar la parte frontal de la casa, en la que varios entierros de las fases Coyotlatelco y Metepec están asociados al núcleo de una estructura".



Desde la azotea de la Ex Hacienda de Xico, rodeada de otros volcanes extintos, aún es posible advertir la importancia geográfica y el paisaje arqueológico que tuvo esta isla inmersa en el Lago de Chalco, pues también proveyó de recursos lacustres a los asentamientos de la Cuenca de México y otros más del Altiplano, incluida la gran ciudad de Teotihuacan.