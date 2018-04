Encuentran submarino nazi hundido hace 73 años

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El Sea War Museum Jutland aseguró haber descubierto un submarino nazi que se creía perdido desde hace 73 años y que se especulaba había huido a Sudamérica cargado de tesoros.



La CBS detalló que se trata del submarino alemán U-3523, el cual fue hundido el 6 de mayo de 1945, un día después que las fuerzas nazis fueran derrocadas en Dinamarca.



Se considera en su momento era el más avanzado de los de su tipo y que había partido a Sudamérica con oficiales nazi, incluyendo a Adolf Hitler. Esas fueron teorías conspirativas.



"Después de la guerra hubo muchos rumores que decían los líderes nazis habían viajado en submarinos y se llevaron el oro a un lugar seguro, y el U-3523 no escapó a esos rumores", se indica en un comunicado del museo.



El Sea War Museum no ha recuperado los restos del vehículo que se encuentra a nueve millas de donde la armada británica reportó que lo había hundido mientras intentaba escapar, aunque al no haberse encontrado hace 70 años había causado teorías de un escape clandestino a Argentina.



El recinto difundió imágenes del equipo de escaneo que muestran la posición en que está hundido el U3523. El hallazgo se sumó a los cientos de embarcaciones que ha encontrado el museo.