El chihuahua, un perro pequeño con gran personalidad

(Tomada de la Red)

El chihuahua es una de las razas de perros más pequeñas del mundo. La cabeza redondeada de la que se destacan ojos grandes y redondos junto con su diminuto porte convierten a esta perro en una mascota muy popular.



Pero el encanto que tienen también puede ser muchas veces una desventaja para estos perros: "Un chihuahua quiere ser tomado en serio, al igual que cualquier otro perro", señala Udo Kopernik de la Asociación Canina de Alemania (VDH).



Muchas personas tratan a estas pequeñas mascotas como si fueran un juguete. Las visten, les ponen accesorios y la llevan a pasear en la cartera.



Sin embargo, Kopernik asegura que no es bueno para el animal que se los vista con alguna prenda o use botitas, salvo en invierno.



"En el caso de los chihuahuas de pelo corto una capa puede ser útil cuando hace frío", sostiene. Pero hay que prestar especial atención a la funcionalidad y comprar este abrigo en tiendas especializadas. Un chihuahua no necesita una capa con adornos, agrega Kopernik.



"El chihuahua es un perro pequeño pero de gran personalidad, que ve a un dogo como a un igual", dice Klaus Mergel, de la Asociación Alemana de Criadores de Perros Pequeños (VK).



"El chihuahua no es un perro temeroso. Es más bien como un duende que le encanta estar en todas partes", señala Mergel, quien al mismo tiempo enfatiza que estos perros a menudo se identifican con una sola persona.



"Si una pareja tiene un chihuahua, es muy probable que la mascota tienda a crear un vínculo fuerte con uno de los dos", añade Weber.



En general, esta raza es bastante sencilla de criar, dice Mergel. Sin embargo, hay que educar a un chihuahua como a cualquier perro grande y ser consecuente. De lo contrario, la mascota muy rápidamente comenzará a hacer prevalecer sus propias reglas, añade el especialista en chihuahuas.



Para Ariane Ullrich, de la Asociación de Entrenadores de Perros (BHV) y especialista en comportamiento animal a veces es conveniente adiestrar al perro.



"Muchas veces se subestiman a los perros pequeños y no se les da el entrenamiento adecuado. Esto puede provocar situaciones que resulten molestas para el dueño", apunta Ullrich. Por eso, con frecuencia manifiestan alteraciones de conducta, agrega.



"Hay que saber que los chihuahuas pueden morder y es muy doloroso, especialmente cuando se trata de niños pequeños. Es importante tener mucho cuidado con un chihuahua mal educado", dice Ullrich.



Enfermedades



Estos perros son propensos a algunas enfermedades, sobre todo si no se respetan ciertos estándares mínimos en la crianza. "Ya se considera maltrato cuando se crían perros por debajo de los 500 gramos", asegura.



Los perros muy pequeños son propensos a enfermedades de los ojos. "Debido a la cabeza redonda también surgen problemas respiratorios", explica la experta. Además, el hocico puntiagudo le causa problemas en los dientes.



"Cuanto más pequeño es el perro más susceptible es a las enfermedades." Incluso diarreas inofensivas pueden causar severos trastornos físicos a estas mascotas.



Debido al bajo peso de los chihuahuas los remedios deben estar dosificados de manera precisa. "Si no fuera así podría sufrir un envenenamiento", indica Ullrich.



En esencia, los chihuahuas son perros muy inteligentes, alegres y activos, que exigen a sus dueños lo mismo que todas las demás razas: "Atención, entretenimiento y un vínculo fuerte con alguna persona", resume la especialista.



Fuente:http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2017/02/15/nota/6049198/chihuahua-perro-pequeno-gran-personalidad