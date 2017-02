Piden atender 'depre' infantil

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Entre el 3 y el 6% de los niños mexicanos menores de 12 años presenta cuadros depresivos en algún momento de su desarrollo, alertan especialistas en salud mental.



Enrique Chávez León, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, explica que, para los 23 años, el 50% de las personas con depresión ya tuvo al menos un episodio sintomático.



“Hay una gran cantidad de personas afectadas ya en la adolescencia”, dice. La genética y crecer en un ambiente con mucha frustración, miedo e inseguridad son factores de riesgo para desarrollar depresión, alerta Enrique González Ruelas, especialista en siquiatría infantil de la asociación.



Detalla que la violencia intrafamiliar, las discusiones frecuentes, los divorcios conflictivos y pasar por alguna pérdida son ejemplos de circunstancias que aumentan el estrés de los niños.



Edilberto Peña de León, director de Investigación del Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional (INCIDE), describe que, si un niño está irritable, agresivo o regresa a otras etapas del desarrollo puede tener un cuadro depresivo.



Los tres siquiatras advierten que las consecuencias de no tratar a los menores van desde la inadaptación social hasta el suicidio.



“Conforme avanza la adolescencia, la frecuencia de los cuadros depresivos se hace más aparente y la depresión se asocia, por lo menos, al 80% de los casos de suicidio”, apunta Chávez León.



Agrega que es un problema serio que requiere atención, pues en los últimos años las tasas de suicidio en México han aumentado en los niños menores de 14 años al pasar de 105 casos en el año 2000 a 168 en 2013, según datos del Inegi.



Los especialistas recomiendan no dar por hecho que ser adolescente es estar triste, huraño, irritable o aislado de la familia. Si estos comportamientos son frecuentes y afectan la vida social del niño, puede tratarse de un cuadro depresivo.



Los niños, indican, no suelen expresar su tristeza, lo que puede complicar que, si pasaron por una pérdida, cierren un proceso de duelo.



Por ello, aconsejan a los padres estar pendientes de su conducta: Si no quieren dejar la cama ni ir al colegio o jugar o si orinan en la ropa.



Subrayan que hay que poner atención en malestares físicos que pueden ser síntomas de depresión como perder o ganar peso súbitamente, o tener problemas del sueño.





Agencia Reforma