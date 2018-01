¿Por qué tantas mascotas abandonadas?

(Tomada de la Red)

Enero y febrero son los meses cuando más gente tira sus animales a las calles. ¿Qué hacer si encuentra un animal abandonado?



Simona es una perrita criolla que encontró la Fundación Amor Canino cerca de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Era cachorrita y tenía las orejas totalmente peladas. Tenía un olor fuerte y desagradable. Estornudaba, tenía fuertes convulsiones, diarrea constante y, a pesar de los exámenes, no encontraban qué padecía. Le hacían un tratamiento, se mejoraba y luego le aparecía otro síntoma. Después de tres pruebas de moquillo y una de parvovirosis estuvo hospitalizada por tres semanas y casi tienen que inducirle un coma, del que probablemente no habría despertado. Lo que tenía era un moquillo que sufrió por semanas y los primeros exámenes no mostraron. Se curó y ahora tiene más de tres años, pero la enfermedad dejó secuelas y aún sufre de convulsiones.



Tommy es un gato siamés que rescató una estudiante de arquitectura de la Universidad de La Salle en el sector de Mazurén, en Bogotá. Estaba solo y envuelto en mantas. Lo llevó al veterinario. Tenía aproximadamente tres meses y estaba desnutrido y deshidratado. Era poco probable que sobreviviera, pero le hicieron un tratamiento y con mucho amor y paciencia hoy tiene ocho años y está con la familia que lo rescató.



Estas historias tienen final feliz, pero generalmente el desenlace es lamentable. La mayoría de perros abandonados terminan muertos por atropello o en terribles condiciones por el maltrato al que son sometidos. Basta recordar el caso de la perrita encontrada a comienzos de este año en el oriente de Cali, con signos de violación y heridas con arma blanca. Fue un caso mediático. Así como la que fue agredida a patadas y perdió a sus cachorros por la golpiza. La mayoría de animales abandonados son perros (80 %), pero a los gatos no les va mejor.



Es frecuente encontrar bolsas con cachorros de gato casi moribundos por desnutrición y frío, producto de camadas no deseadas. “La gente prefiere tirarlos que llevarlos a un refugio por temor a que los recriminen o les pidan que conserven alguno”, explica Andrea Chávez, veterinaria. Voluntarios de varios refugios animales en Bogotá coinciden en que enero y febrero son los peores meses para las mascotas. Cuentan que por estos días han llegado a rescatar hasta 15 mascotas diarias (nueve perros y seis gatos).



“Esto es porque en Navidad se les regalan animales a los niños o a personas que no los quieren o que después de la emoción se dan cuenta de la responsabilidad que implica tener una mascota y prefieren tirarla a la calle”, explica Pedro Suárez, veterinario y voluntario de un refugio animal.



Las autoridades creen que 120.000 animales son tirados a la calle en el país durante los primeros meses del año. El 20 % de perros y 11 % de gatos abandonados son de raza pura, la mayoría de edad adulta, de acuerdo con el registro del Instituto de Protección y Bienestar Animal.



Las excusas son siempre las mismas: no hay dinero ni tiempo o los lugares de residencia son muy pequeños para tener un animal de compañía. “¿Por qué tiran los cachorritos? Sencillo: primero, porque todavía no se ha desarrollado un lazo muy fuerte con ellos, y porque cuando son pequeños suelen hacer muchos destrozos. No están educados, se orinan por todas partes, rompen las cosas y lloran mucho”, explica Suárez. “Es apenas natural, pero los niños no son pacientes y las familias no les enseñan”, agrega.



Quien quiera tener un perro o un gato, explican los expertos, debe tener en cuenta varias cosas: los animales necesitan alimento, vacunas y cuidado médico, algo que requiere un inversión de dinero. También requieren educación, atención y tiempo. “Debe ser consciente de que su compañía no es sólo por unos meses. Un perro o un gato están como mínimo diez años con sus dueños”, dicen organizaciones que promueven la adopción.



Ni siquiera las multas, desde 20 a 52 salarios mínimos y hasta tres años de prisión, disuaden a las personas que los abandonan. De acuerdo con cifras de organizaciones de animales, en Colombia hay cerca de un millón de mascotas abandonadas. Para ayudar a solucionar el problema, el Instituto de Protección y Bienestar Animal va a crear escuelas de adiestramiento canino en parques como el Simón Bolívar y el Tunal, para que la gente no se desestimule con el primer problema que tenga con su animal y lo tire. Claudia Liliana Rodríguez, directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal, insiste en un punto: “Nunca compre o adopte un perro por emoción”.



¿Qué hago si encuentro un animal abandonado?

Observar. Antes de rescatarlo hay que mirar su comportamiento para no ponerlo en peligro. Muchos tienen miedo y huyen o reaccionan de manera violenta.



Revisar si tiene chip. Si es así lo puede llevar a un CAI para que busquen a sus dueños. Si hay antecedentes del maltrato el chip ayuda para buscarle otro hogar.



Informar a las instituciones especializadas. Hay instituciones en cada ciudad como el Instituto de Protección y Bienestar Animal que acuden a los llamados. También hay varios refugios que los recogen.



Tenerlo un tiempo. A muchos les proponen quedarse un tiempo con el animal, el Instituto de Protección Animal cubre la parte médica y el alimento durante el tiempo que lo conserven. Si no puede conservarlo acuda a las redes ciudadanas que también le ayudan a buscar un hogar de paso mientras lo ubican definitivamente.



Adopta sin llevar a casa. Existe un programa en el que la gente puede apadrinar a un animal. Lo llevan a una guardería y cubren los gastos básicos de la mascota.



