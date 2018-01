Aplica estos consejos para mantener la salud bucal de tu mascotas

(Tomada de la Red)

La salud bucal es un aspecto sobre el cual muchas familias se preocupan. Es por ello que procuran ir al dentista, se cepillan los dientes varias veces al día y usan hilo dental, entre otras cosas. Sin embargo, en muchas ocasiones no le dan importancia al cuidado de los dientes de los otros importantes miembros de la casa, las mascotas. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, (AVMA por sus siglas en inglés) las enfermedades periodontales son la dolencia más habitual en gatos y perros, a pesar de ser totalmente prevenibles.“La enfermedad periodontal, en su etapa más temprana, se conoce como gingivitis, que es la inflamación y enrojecimiento de la encía. Y en etapas más avanzadas se conoce como periodontitis, que además de presentar encías rojas, sangrantes e inflamadas, se empieza a ver afectado el soporte óseo”, explica Vanessa García Ortiz, odontólogo canino de Maxipet.Se observa más en perros ‘braquicefálicos’ (de hocico corto) y de razas pequeñas, con edades comprendidas entre los 1 y 9 años. Las consecuencias son las siguientes:Halitosis (mal aliento).Hiperplasia Gingival (encías agrandadas).Movilidad Dental.Fístulas Oronasales (abscesos que se comunican con la cavidad nasal).Fracturas Patológicas de la Mandíbula (en perros de razas pequeñas con periodontitis avanzada).A nivel sistémico: Infecciones Respiratorias Recurrentes, Endocarditis Bacteriana, Infarto del Miocardio, Cardiopatía Isquémica, Trombosis e Insuficiencia Coronaria.Para evitar estas secuelas que tanto pueden afectar el bienestar de nuestros compañeros, es importante ir adaptando a la mascota al manejo oral en casa desde las primeras semanas de vida. “Es por ello que se recomienda realizar control de irritantes locales (placa y cálculo dentales) entre los 9 y 12 meses de edad con un profesional, cuando ya las piezas dentales permanentes se encuentran definitivamente en boca”, afirma García Ortiz.Otra manera de lograr una buena salud bucal, es realizar un mantenimiento dental canino, el cual consiste en la remoción mecánica, con un instrumento manual, de la placa dental y/o cálculo dental que se acumula en las caras visibles de los dientes. Se realiza sin administrar ningún tipo de medicación sedativa a la mascota, haciéndolo un procedimiento seguro y de un costo accesible, y se incluye como servicio adicional al ser recibido en la peluquería. Lo ideal, es que se realice mensualmente (dependiendo de los requerimientos de cada mascota).Sobre este punto es importante aclarar que no todas las mascotas son aptas para que se les realice este procedimiento, pues se deben evaluar:1) La edad: si la mascota presenta una edad avanzada y además nunca se le ha realizado una limpieza dental sin sedación, probablemente no permita que se le realice el procedimiento.2) El comportamiento: si es un perro agresivo o demasiado hiperactivo, no se realiza el procedimiento ya que es un riesgo tanto para la mascota como para el profesional.3) La salud oral de la mascota: si la enfermedad periodontal está en una etapa muy avanzada dónde hay presencia de una alta acumulación de cálculo dental, movilidad moderada o avanzada de las piezas dentales e incluso, exudado purulento o abscesos, lo recomendable es que sea remitido al veterinario para que en un mismo acto quirúrgico realice una limpieza profunda con sedación y la extracción de las piezas dentales móviles.Luego se puede continuar realizando control de irritantes locales mensualmente sin sedación.Cuidar de la salud bucal de tu mascota, es velar por su bienestar. A su vez, es mucho más fácil y económico prevenir las enfermedades dentales que tener que tratarlas cuando ya se han convertido en un problema. Es importante siempre acudir a profesionales calificados.Fuente:http://www.panorama.com.ve/facetas/Aplica-estos-consejos-para-mantener-la-salud-bucal-de-tu-mascotas-20170809-0018.html