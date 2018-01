Nuevo director del Tcunam acercará la danza a los jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El nuevo director del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (Tcunam), Diego Vázquez, quiere convertir a la compañía en una referencia de la danza nacional y elevar su nivel técnico e interpretativo; además, buscará que haya más presencia de coreógrafos nacionales y extranjeros.



El reto, reconoce, no será fácil pues tendrá que enfrentarse al peso de la historia de su fundadora, Gloria Contreras; todas sus propuestas estarán sujetas a aprobación de un comité y de las autoridades culturales universitarias, y deberá trabajar con el sindicato universitario.



Diego Vázquez (Ciudad de México, 1981) es actualmente director de la compañía Laleget Danza y se ha convertido en el primer director artístico del Taller elegido por convocatoria abierta en 47 años de historia; sucede a Gloria Contreras, fundadora y titular de la compañía hasta su muerte, en 2015, y a Ángel Rosas, a cargo entre 2016 y 2017.



Vázquez será contratado por un periodo de dos años, con la posibilidad de renovar por un periodo similar y tendrá como asistente de dirección a la bailarina y coreógrafa francesa Sarah Matry-Guere.



"La meta principal del Taller Coreográfico de la UNAM es acercar la danza a los universitarios y después al resto del país. Durante la dirección de la maestra Contreras se buscó acercar el ballet contemporáneo y se exploró en la danza contemporánea.



Se invitó a coreógrafos, a escenógrafos, a músicos a crear danza.



Yo, como director de Laleget Danza, he tenido una misión muy similar, me identifico con los objetivos del Taller. Vi que los intereses coincidían y consideré que no es imposible hacer las dos cosas; por eso presenté mi proyecto. Me siento listo", dijo en entrevista vía telefónica desde Holanda, donde está por concluir una estancia artística.



El coreógrafo añadió que algo de lo que más le interesa es utilizar la infraestructura de la compañía. "Todos mis fuerzas se vuelcan a que el Taller tome poco a poco un aire más consecuente con la escena de la danza nacional, pero también a seguir dando luz a la obra de la maestra Contreras, el público joven debe verla. También me interesa mucho la infraestructura del Taller... muchas compañías importantes en el mundo tienen un salón de ensayos, un presupuesto como el del Taller y se presentan en los mejores teatros del mundo, ¿por qué no trabajamos para conseguir algo así? El reto es muy grande pero sí se puede lograr", indicó.



Vázquez dijo que el Taller Coreográfico pertenece a Danza UNAM y ésta a la Coordinación de Difusión Cultural UNAM; además está regido por un comité. "Ya tengo qué vamos a presentar en los siguientes dos años y todo está sujeto a ser aprobado, podrá haber cambios, propuestas", indicó.



Aseguró que evaluará al equipo con el que trabajará e informará si considera o no necesario que haya cambios. Hasta ahora, los coreógrafos invitados son Annabelle López Ochoa (Bélgica), Maurice Causey (Países Bajos), Tania Pérez-Salas (México) y Yin Yue (NY); y propone como maestros a Yin Yue y Elaine Weight (Miami). Además, habrá una planta de maestros regulares en la que se incluye al mismo Vázquez y a Matry-Guere.