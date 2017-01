Encontrar mascotas perdidas de forma eficaz es posible

(Tomada de la Red)

Son muchas las veces en las que las mascotas se pierden en parques u otras zonas en las que salen con sus dueños mientras disfrutan de grandes días jugando y divirtiéndose al máximo. Sin embargo, desgraciadamente a veces se pierden y es aquí cuando los dueños pueden encontrarlos a través de la aplicación 'Estoy perdido - I am lost', creada para encontrar a los animales perdidos en cualquier lugar.



Muchas son las personas que día a día disfrutan de sus mascotas al máximo jugando con ellas en sus hogares, parques u otras zonas habilitadas única y exclusivamente para los animales. Desde el primer momento en el que pasan por la puerta de casa se convierten en uno más de la familia, y es por ello que lo último que desean los dueños de las mascotas es que se pierdan y no los vuelvan a encontrar.



Desgraciadamente, en muchas ocasiones nos encontramos numerosos carteles repartidos por las calles en los que se informa sobre la pérdida de un perro, gato u otro animal, y se incluye el número de teléfono o correo electrónico en dicho cartel por si alguien lo encuentra y se pueda poner en contacto con el dueño. Afortunadamente, los métodos de búsqueda de mascotas perdidas han mejorado de la mano de la evolución de la tecnología y la informática, que ha hecho posible la creación de aplicaciones eficaces en lo que respecta a este asunto.



Sin duda alguna, estas aplicaciones se han convertido en la herramienta perfecta para encontrar las mascotas perdidas y un en un gran alivio para los dueños. Una de estas 'app' es 'Estoy perdido - I am lost', una aplicación imprescindible para todos los amantes de los animales que pierden a sus mascotas y que pueden descargársela a través de sus dispositivos móviles, ordenadores o tabletas mediante la App Store.



Se trata de una 'app' que permite actuar de forma efectiva a la hora de encontrar los animales perdidos en cualquier lugar. Todas aquellas personas que dispongan de un 'smartphone' podrán hacer una fotografía a la mascota y, al realizarla, quedará registrada la geolocalización del animal así como la hora en la que se ha hecho la fotografía. Además, se podrá añadir el estado de salud de la mascota y el lugar en el que se encuentra tras ser encontrado (en una clínica veterinaria, protectora de animales, etcétera).



El propietario recibirá en su teléfono móvil y en la red social Facebook la foto y el estado de su mascota perdida, y la hora exacta en la que fue vista por última vez. De esta forma, el dueño podrá recogerla de forma inmediata y volver a disfrutar de ella como hizo desde el primer día.



Fuente:http://www.estrelladigital.es/articulo/sociedad/encontrar-mascotas-perdidas-forma-eficaz-posible/20170120192030310902.html