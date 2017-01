(Tomada de la Red)

“Las bacterias orales en los perros y en los humanos son diferentes, pero éstas pueden llegar a transmitirse de una especie a otra” explica el Dr. Yoji Yamakazi de la Universidad de Osaka en Japón. De esto se desprende que no se debe besar a las mascotas por generar posibles males a la salud.



Las personas suelen demostrar su cariño hacia otro ser vivo con besos y abrazos.



De acuerdo con revista 4 Patas, sitio dedicado a temas de animales, las mascotas son portadores de un sinfín de bacterias que podría afectar la salud de las personas. La actividad diaria de los perros está enfocada al uso de su boca; comer, beber y lamer su cuerpo incluido sus genitales.



Aunque los veterinarios aseguran que son muy pocas las enfermedades que se transmiten de perros a humanos, al estar en constante contacto con su saliva y heces, se puede desarrollar infecciones digestivas.



El citado medio aseguró que si bien la saliva de los animales actúa como neutralizador de bacterias y cicatrizante, en los humanos puede deteriorar la salud debido a la presencia de bacterias que no pueden ser controladas.



Un estudio referido en el portal Schnauzi detalló que el 76% de los propietarios de perros besa a su mascota al menos una vez al día. La investigación en la que participó el departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) detalló que el 63% de las personas comparten cosas personales con su perro, las cuáles no comparte con nadie más.



Por su parte, el portal SDP Noticias citó un estudio realizado por la Universidad Kitasato de Japón en la que se reveló que el contacto con la saliva de un perro, puede incrementar el riesgo del cáncer de estómago.



Fuente:http://digitallpost.mx/universidades/prohibido-besar-a-las-mascotas/