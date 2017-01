7 Hoteles que aceptan mascotas en México

(Tomada de la Red)

En Trivago eligieron algunos hoteles que aceptan perros en México y los tratan como un huésped más. Además, dan recomendaciones de qué hacer con las mascotas en cada una de las ciudades.María José Bricio, Trivago¿Sientes que aún te falta conocer muchos lugares de México? Anímate a viajar con tu mascota y descubre por qué puede ser tu mejor acompañante de aventuras.Este hotel de diseño es 100 por ciento pet friendly y te espera para pasar unos días cosmopolitas en la Ciudad de México junto con tu perro, a quien le dan una camita especial y recipientes para su comida y agua.Tu perro se quedará contigo en el cuarto que tendrá un letrero en la puerta indicando que hay un huésped perruno VIP. Si trae su correa también puede disfrutar de todas las áreas comunes del hotel y no recibirá más que sonrisas de parte de los empleados. También puede acompañarte al restaurante en el que siempre tienen recipientes con agua para ofrecer a las mascotas.El Hotel Carlota es un gran ejemplo de arquitectura y diseño urbano con interiores que te van a dar ganas de redecorar toda tu casa. Una de las actividades favoritas de los perros que visitan este hotel es tirarse a tomar el sol en las terrazas que rodean la original alberca que parece un cubo de cristal con agua.¿Qué hacer con tu perro en la Ciudad de México?– Salgan a explorar la ciudad en las bicicletas que te presta el hotel. El Paseo de la Reforma está a solo una cuadra y además de su ciclovía, tiene camellones arbolados para tomar un descanso con tu perro.– Vayan al parque canino del Jardín Pushkin que tiene bebederos de agua, juegos para que se ejercite y un pozo especial para los desechos de tu perrito.¡Lola te da la bienvenida a Guadalajara! La perrita del hotel está siempre al pendiente de recibir a los huéspedes y les ladra de gusto desde que los ve entrar por la puerta. En el hotel La Fe and Arts, las mascotas son parte de la vida cotidiana por lo que las consienten y les dan un trato especial.La Fe and Arts es un hotel boutique con mucha personalidad y habitaciones que son únicas, pues cada una lleva el nombre de un personaje mexicano destacado en las artes como Moncayo, Barragán y Orozco. Entre esos nombres también se cuela el de la perrita consentida del hotel a quién le dedicaron la suite Lola.La decoración de los cuartos tiene toques ecológicos y textiles de colores que vienen de Oaxaca. En este hotel boutique te dan los buenos días con un desayuno continental gratis, que se sirve en un comedor que está rodeado de piezas de arte. El hotel acepta mascotas de menos de 20 kg y se aplica un cargo extra por su estancia.¿Qué hacer con tu mascota en Guadalajara?– Recorran juntos el Paseo Chapultepec, un bonito parque lineal a solo dos cuadras del hotel. En esta zona, la gente es muy respetuosa con las mascotas y no es raro encontrar recipientes de agua gratis para ellos afuera de las tiendas.– Tómate un chai o cappuccino en el Green Mug Café, que te permite entrar con tu perro y pasar un rato muy agradable entre música y revistas.¿Quién dijo que viajar con tu mascota significa sacrificar comodidad y lujos? Te tenemos una buena noticia, el hotel más elegante de San Luis Potosí también es pet friendly. En el hotel Hilton no solo aceptan a las mascotas sino que las tratan como un huésped llenándolas de cariño y atenciones.Al hacer el check in con tu perro te entregan recipientes para su comida y agua, mientras que a él le regalan unas galletas en forma de hueso como bienvenida. Al llegar a tu habitación te encontrarás un bonito letrero en la puerta que indica que te hospedas con tu mascota y así te evitarás de antemano cualquier queja. Además si la disponibilidad lo permite, siempre tratan de asignarte un cuarto en el primer piso.Tu perro gozará de los enormes espacios abiertos que tiene este hotel como patios, fuentes y jardines. Otra ventaja es que no necesitas salir para probar la mejor comida de la ciudad, pues el hotel tiene dos restaurantes de alta cocina mexicana que también sirven exquisitos buffets para el desayuno. Hospedarte en el Hilton con tu mascota tiene un solo cargo de $800 pesos por toda la estancia.Lugares para ir con tu perro en San Luis Potosí– El Parque Morales que tiene grandes jardines donde puede jugar y correr a su antojo.– Para pasar un día que nunca olvidará llévalo a la estancia para el perro Santa Martha, una hermosa hacienda con jardines y alberca para perros. Está abierta los fines de semana y los fondos que se recaudan por la cuota de entrada son para atender a perritos abandonados.El hotel Flor de Mayo también es amante de los animales y saben que no puedes concebir unas vacaciones sin tu mascota. Tu perrito ya ha aguantado bastante tiempo encerrado en la ciudad, merece unos días fuera de la rutina para respirar aire limpio. Llévalo a este hotel de diseño en el que abundan las plantas y áreas de esparcimiento para jugar.Su rooftop o terraza en la azotea tiene alberca, asoleaderos y una explanada en la que hay sesiones de yoga los fines de semana. Este espacio tiene vistas hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl que son un paisaje perfecto para que te tomes fotos abrazando a tu mejor amigo. No dejes de probar el restaurante Patio 603 que fusiona la cocina tradicional del centro y sur de México con toques orientales. El hotel Flor de Mayo se alegra de recibirte con tu mascota, solamente aplica un cargo de $390 pesos al final de tu estancia para hacer una limpieza profunda de la habitación.Actividades para hacer con tu perro en Cuernavaca– Llévalo a Napoleón Pet Lovers Boutique; una estética, tienda de accesorios y spa para mascotas. Aquí organizan tardes de juego para perros, concursos de disfraces y hasta celebraciones de cumpleaños.– Váyanse a Tepoztlán el Pueblo Mágico a 30 km de Cuernavaca en el que podrán ejercitarse juntos subiendo el cerro del Tepozteco.Esta hermosa casa colonial del siglo XVIII es el hotel perfecto para hospedarte en Querétaro con tu perro. Sus habitaciones son muy amplias y tienen espacio para que ellos también estén cómodos, con la gran ventaja de que todos los cuartos tienen balcón o terraza privada.Este hotel boutique tiene una agradable área de alberca con sombrillas y asoleaderos, en la que puedes descansar y jugar con tu mascota. Además de que acepta mascotas, este es el hotel más ecológico de Querétaro pues tiene programas de reciclaje, un sistema de generación de energía verde y usan productos de limpieza biodegradables. El costo por traer a tu mascota es de $400 pesos por noche y al registrarla te prestan recipientes para su agua y comida.¿Qué hacer con tu perro en Querétaro?– Tómense la foto del recuerdo en la famosa fuente de los perritos, que está frente al Palacio de la Corregidora. Esta fuente tiene cuatro esculturas de perros a los que les brotan chorros de agua por la boca.– Salgan a pasear a los jardines Guerrero y Zenea en donde se divertirán comprando juguetitos en los puestos y seguramente se encontrarán con otros perros.– Vayan a comer al Café Bretón, un rinconcito estilo francés en el Andador Libertad que le da la bienvenida a las mascotas.Vete unos días a Oaxaca con tu mascota, el Hotel CasAntica te da la bienvenida junto con tu perro y te hace ser parte del ambiente histórico y cultural de la ciudad, pues está en el edificio de lo que antes era un convento.Su ubicación en pleno centro lo hace el punto perfecto para explorar los museos, galerías y mercados de la zona. En su restaurante El Pombo sirven cocina oaxaqueña auténtica y puedes disfrutar de una comida con tu perrito en las mesas del patio. El Hotel CasAntica recibe a perros de todos tamaños y solo te piden que les avises con tiempo para que preparen su llegada. Si después de recorrer Oaxaca quieres consentirlo con un buen baño, el personal del hotel te ayuda a contactar a las estéticas de mascotas cercanas.Lugares en Oaxaca para ir con mascotas– Dedícale el tiempo de calidad que a veces no puedes darle, jugando a la pelota en la explanada del Ex Convento de Santo Domingo.– Si tienes ganas de aventura toma un tour a las cascadas petrificadas de Hierve el Agua; tu perro estará feliz de explorar los terrenos de rocas y pozos de aguas termales que nunca antes había conocido.Unos días en San Miguel de Allende son la escapada perfecta para hacer con tu mascota y más si se hospedan en una hacienda estilo colonial. Este hotel acepta perros y les brinda todas las comodidades para pasar unos días inolvidables en uno de los destinos con más magia del país.El área favorita de las mascotas en este hotel es su jardín que tiene alberca y mesas con sombrillas para que disfruten un buen rato juntos. Una gran ventaja es que todas las habitaciones tienen refrigerador, microondas y cafetera para que puedas hacer algunas de las comidas ahí mismo y también seguir con la rutina de alimentación normal de tu perro. San Miguel de Allende es uno de los destinos más amigables para mascotas en México y muchas de las boutiques, museos y restaurantes te permiten entrar con ellos.¿Qué hacer con tu perro en San Miguel de Allende?– Llévalo a la plaza principal en la que podrá convivir con otros perros y si le das permiso, probar un pedacito de tumbagones que son las galletas típicas de Guanajuato.– Vayan a El Charco del Ingenio una jardín botánico dedicado a preservar la ecología que está en las orillas de la presa de Las Colonias, a solo 3 km de San Miguel. Esta reserva natural tiene praderas y riachuelos para que tu perro corra feliz.Fuente:http://www.sinembargo.mx/20-01-2017/3136938