Capturan a dragón marino

El dragón marino rojo (Phyllopteryx dewysea) recién fue descubierto como nueva especie en 2015 y solo ha podido ser estudiado a través de cadáveres muertos que fueron capturados o lavados en tierra.



Por primera vez, esta nueva especie marina ha sido capturada en video, permitiendo conocer más acerca de cómo interactúan en su propio hábitat.



Identificando la nueva especie



Entre 1919 y 2007, científicos del Museo de Australia Occidental y la Institución Scripps de Oceanografía analizaron muestras de tejidos de especímenes de dragones marinos peculiares de color rojo brillante en diferentes lugares de Australia.



Se descubrió que se trataba de una especie genéticamente distinta, y el primer dragón marino nuevo que se descubrió en 150 años.



El descubrimiento de la especie no surgió de observarla en su hábitat natural sino a partir de pruebas de ADN y estudios anatómicos de especies muertas en museos.



Los expertos encontraron diferencias entre el dragón marino común y el frondoso y el dragón rojo. Los dragones marinos comunes viven a lo largo de las costas de Australia y a una altura no más profunda de 100 pies.



Pero este nuevo espécimen fue encontrado casi a 170 pies bajo el agua sugiriendo que vive en aguas mucho más profundas que el dragón marino común.



Un hallazgo increíble



Esta nueva especie de dragón marino se caracteriza por su color rojo brillante, pero además puede crecer a una longitud de 15 cm y también se destaca por su falta de apéndices elaborados.



Antes de la aparición de esta nueva y peculiar especie, los científicos creían que había solo dos tipos de dragones marinos.



Con la poca información que tenían, los expertos trataron de hacer conjeturas de dónde podrían tener su hábitat. Este año, decidieron enviar vehículos no tripulados a recorrer la zona, y lograron capturar un video en vivo único.



Filmado en el archipiélago de Recherche de Australia Occidental, el video marca la primera vez que la especie ha sido vista viva.



Y muestra a dos de ellos alimentándose y nadando, permitiéndonos conocer un poco más acerca de esta nueva y peculiar criatura. ¡Mira el video!:







FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/174987/una-rara-especie-de-dragon-marino-fue-capturada-en-video-por-primera-vez-y-tienes-que-verlo