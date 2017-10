Cirugía plástica, los pro y los contra de entrar al quirófano

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Todos los seres humanos queremos lucir bien, por lo que algunos recurren a la cirugía plástica, pero ¿qué pasa cuando nos hacemos algo que con el paso del tiempo ya no nos gusta? o simplemente nos hacen una mala operación, ¿será que tiene remedio?



Fueron estas interrogantes las que nos llevo a entrevistar al doctor Marco Antonio Lavareda Santana, quien es médico cirujano.



¿En su experiencia como médico cirujano, que es lo más aberrante que ha visto en cuanto a alteraciones corporales?

R: El uso de sustancias e infiltraciones para volumen, no compatibles con el cuerpo, como lo son el aceite de uso industrial y de cocina, etc. Cada vez se presentas con más frecuencias casos de este tipo con graves consecuencias



¿Que entendemos como alteraciones corporales?

R: Cualquier tipo de alteración que va en contra de la anatomía natural del cuerpo y/o uso de sustancias no compatibles con el cuerpo.



¿Que daños irreversibles puede acontecer si alguna alteración es mal llevada a cabo?

R: Si hablamos de alteraciones anatómicas del cuerpo, lo que puede pasar es que al final tengamos una deformidad estética del cuerpo o de la región que se trató y hablando de inyectables no compatibles con el cuerpo el daño es que ese material se introduce dentro de los tejidos sanos y aunque existen técnicas para retirar estas sustancias no terminan de salir por completo, pudiendo migrar hacia los riñones y hacia otras partes del cuerpo, causando insuficiencia renal y hasta incluso la muerte del paciente.



¿Qué condiciones salubres debe tener un lugar de tatuajes y piercing?

R: Las condiciones principales de salud es, obviamente, que todo el material que se use para realizar un tatuaje, que al final se considera como una penetración a la barrera del cuerpo, deben de estar estériles y que los materiales a utilizar sean de preferencia desechables para que se usen con un paciente, además al momento de hacer el tatuaje la antisepsia y la sepsia de la zona a tatuar se debe de hacer con todos los pasos necesarios. Asimismo, en la actualidad existen muchas tintas diferentes, algunas tintas tienen algunos tóxicos que no se deben de usar que pueden producir una intoxicación de los tejidos por lo que se debe de buscar lugares donde usen tintas que sean de origen vegetal para evitar problemas y después del procedimiento tener una buena limpieza y cuidado del área tatuada.



En el caso del piercing, de igual manera se debe de hacer una sepsia muy bien realizada de la zona a trabajar y el piercing o el material que se vaya a colocar en el cuerpo también haya sido esterilizado, asimismo el cuidado y limpieza exhaustiva después del procedimiento por lo menos una semana.



¿A qué edad es conveniente hacerse un tatuaje o piercing?

R: La edad conveniente para tomar la decisión de realizarse un tatuaje debería de ser a la mayoría de edad puesto que hay tendencias en la vida y una persona se puede hacer un tatuaje que a lo mejor en una época de la vida está en esa tendencia pero puede ser que en otra época de su vida cambie la tendencia, por lo menos que la persona cuando decida hacerse un tatuaje sea mayor de edad y saber que es un procedimiento que va a ser para toda la vida por lo que es recomendable realizarse un tatuaje del cual este seguro no se arrepentirá.



Todo trabajo de alteración puede ser reversible o definitivamente no.

R: No, no todo trabajo de alteración puede ser reversible, algunos trabajos de alteración si pero hay muchos otros trabajos que te pueden dejar una huella, una secuela o una deformidad en el cuerpo que es irreversible



¿Finalmente, que consejos le das a las personas que desean alterarse el cuerpo?

R: Mi consejo es que estén muy seguros de lo que quieren hacer y ver qué tipo de alteración van a realizar a su cuerpo puesto que como se dijo en la pregunta anterior no todo es reversible y puede que tenga que vivir con esa alteración para el resto de su vida.