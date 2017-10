(Tomada de la Red)

El pelo de los gatos necesita unos cuidados específicos en función de su tipo, la actividad del animal, y el entorno en el que vive. Te explicamos cómo mantener el pelaje de tu mascota sano, brillante, y libre de parásitos.



Los gatos son animales muy limpios per se, que disfrutan del acicalamiento propio, algo que, en principio, les permite mantener un pelo de aspecto saludable y lleno de brillo. Pese a esto, hay una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta, tanto para evitar posibles problemas estéticos, como de salud, y que pasan fundamentalmente por un cepillado rutinario, una correcta alimentación, o la observación de la aparición de patologías, entre otros. En este artículo te contamos todo lo que debes saber sobre el cuidado del pelo de tu gato.



Es habitual pensar que el pelo del perro necesita, o es recomendable, que le apliquemos ciertos cuidados para mantenerlo sano, fuerte, y libre de parásitos. Sin embargo, como explica Violeta León Mateos, veterinaria del Centro Veterinario Diego de León, “el pelo de los gatos también requiere atenciones, ya que para el felino el manto de pelo es, como para los perros, una barrera natural frente a cambios de temperatura (aislante térmico) y los agentes externos”. Eso sí, a diferencia de los canes, los felinos tienen fama de ser animales muy limpios que disfrutan del “autolavado”; si a esto le unimos que no es frecuente sacarlos a la calle a pasear (no necesitan paseos como los perros), el cuidado de su pelo puede resultar mucho más sencillo de lo que pensamos.



Los cuidados del pelo del gato pueden variar en función de la época del año en la que nos encontremos; la actividad del animal y el lugar en el que vive (en un piso, en una casa con acceso al jardín, en una zona húmeda, o en una zona seca, etcétera). Un felino que, por ejemplo, tiene acceso a una zona ajardinada siempre será más propenso a albergar insectos y parásitos (garrapatas, pulgas, piojos…) entre el pelaje, por lo que debemos prestar especial atención en estos casos para evitar problemas al animal.



También hay diferencias en los cuidados del gato según el tipo de pelaje que tenga, y que suele estar asociado a las diferencias entre razas. En líneas generales podemos dividir el manto felino en dos tipos: manto corto y manto largo.



Cuidados del pelaje en gatos con manto corto



En el caso del primer tipo, el pelo corto requiere menos atenciones ya que, en principio, con el atusado que ellos mismos se hacen sería suficiente para que se mantenga saludable.



Sin embargo, y como apunta la veterinaria, “si les ofrecemos un cepillado frecuente les ayudamos a cambiar y mantener sana la capa de pelo protectora”. Por tanto, si al animal le gusta, y a nosotros también, no está de más dedicar un ratito al día a darle mimos a nuestro compañero en forma de cepillado.



Cuidados del pelaje en gatos con manto largo



En el caso de gatos de pelo más largo, el denominado manto largo, debemos tener en cuenta que necesitan cierto mantenimiento, ya que este pelaje se enreda con más facilidad y es más propenso a la formación de nudos. Según nos explica Violeta León, el cepillado aquí sí que es muy importante porque “si no se mantiene el pelo en buenas condiciones, el gato podría sufrir algún tipo de problema dermatológico”.



Añade Yolanda Sánchez, peluquera canina y felina y auxiliar veterinaria en PET SPA, que “la dejadez por parte de los dueños de gatos de pelo largo” acaba derivando en un corte radical para el animal, ya que cuando llegan para desenredarles el pelo “ya no hay remedio”. La especialista cree que las razas con este manto “necesitan también un cuidado mensual, un buen cepillado, y un cuidado de ojos, uñas, y zonas mas íntimas”.



