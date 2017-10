¿Te detectaron cáncer de mama? Esto es lo que puedes hacer

(Agencias)

El 19 de octubre se celebra el día mundial contra el cáncer de mama, una enfermedad que año con año va cobrando la vida de mujeres a lo largo del mundo. Cada octubre diversas marcas e instituciones se unen a nivel global para darle mayor difusión a esta lucha y poder detectar a tiempo este padecimiento.



La Secretaria de Salud registró tan sólo en 2015 en México, 6,252 muertes en mujeres de 25 años y más, siendo las entidades con mayor mortalidad por cáncer de mama Sonora, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Ciudad de México y Sinaloa. Sin embargo, el cáncer no es una enfermedad que deba ser considerada como mortal, pues con una detección temprana y un tratamiento adecuado puede ser superado.



Para poder enfrentar una noticia de este tipo nadie nos prepara, sin embargo, hay una serie de recomendaciones que nuestros amigos de Zurich quieren darte para enfrentar esta situación:



Informa a tus seres queridos: enfrentar esta batalla será un proceso difícil, que implicará una serie de cambios en todos los aspectos, por eso es muy importante que te sientas apoyada por tu familia, lo que hará que este proceso sea más fácil y que juntos puedan encontrar la mejor solución.



Busca una segunda opinión: tras recibir un primer diagnóstico, busca una segunda opinión de un especialista de confianza que corrobore el resultado y puedan definir cuál será el mejor tratamiento. Recuerda que cada caso es distinto por lo que nadie mejor que un especialista para ayudarte a saber que es lo más conveniente.



Asesórate con tu aseguradora: gran parte de las pólizas cubren el cáncer de mama siempre y cuando no sea un padecimiento prexistente, debe pasar cierto tiempo desde la contratación para que sea válida la cobertura. Por eso, es muy importante que desde el diagnóstico te acerques a tu asesor para ver cuáles son los siguientes pasos y así maximizar la suma asegurada en favor de tu tratamiento. Algunas aseguradoras cuentan con programas especializados, como Paciente Zurich, que brinda tratamiento personalizando y ofrecer alternativas más adecuadas al identificar las vías de acción más eficientes y adecuadas para cada padecimiento. Asimismo, permite optimizar los costos al programar más efectivamente la atención, enviar los medicamentos con un menor precio, permitir la convalecencia en el domicilio y dar apoyos adicionales como intervención en crisis, apoyo psicológico, tanatológico y nutricional.



Ve por ti: un diagnóstico así te hace entrar en un proceso donde vivirás diferentes transformaciones. Será muy importante que te quieras, te conozcas y te aceptes más que nunca. Aún cuando la compañía será importante, tu eres quien está pasando por tantos cambios. Ejercítate, aliméntate sanamente, descansa y haz las cosas que disfrutas pues necesitas estar bien contigo para enfrentar esta batalla. Si así lo deseas, acércate a asociaciones enfocadas a ese tipo de cáncer para que te asesoren y resuelvan tus dudas ya que es importante que conozcas muy bien esta enfermedad.



Definitivamente una noticia así es algo para lo que no estamos listas, pero con una detección a tiempo y un tratamiento correcto se puede vencer. ¡Este mes, rosa únete a la lucha contra el cáncer de mama!