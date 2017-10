Sismo en México: Cosas que aprendimos del 19-S

(Agencias)

A un mes del sismo, de magnitud 7.1, que azotó a la Ciudad de México el dolor sigue presente, pero como guerreros que somos tratamos de salir adelante y tomar lo bueno de este desastre natural. Es por ello que te dejamos algunas cosas que aprendimos con esta lección que nos dio la vida.



1.- Los mexicanos somos solidarios. Sí, este desastre natural sacó lo mejor de los “chilangos”, nadie dudó en apoyar a personas que no conocían y hacían suyo el dolor de las personas. Tras el sismo, hubo quienes se aventaron más de 15 horas seguidas ayudando a quitar escombros y prestó sus vehículos para transportar desde alimentos hasta personas que en su vida habían visto.



2.- El poder de organización sorprendió al mundo. En cuanto vimos como nuestra Ciudad nos necesitaba no dudamos un minuto en organizarnos y ayudar a las personas que estaban atrapadas en los inmuebles y ni que decir de los alimentos y ropa que todos donamos a quienes desafortunadamente se quedaron sin nada. La buena organización de la sociedad cívil sorprendió en varios países.



3.- Nunca nos rendimos.– Eso jamás, pues se trato de liberar hasta la última persona que estuvo en un edificio o condominio.



4.- Conocimos grandes héroes. Conocimos historias muy motivadoras, negocios que donaron todo lo que tenían, perros entrenados para ayudar a las personas atrapadas y hombres y mujeres que nunca se rindieron.



5.- Los mexicanos somos una gran sociedad, entendimos por qué los extranjeros que vienen a nuestro país no se quieren ir y re descubrimos el gran corazón que tenemos.