3 trucos para que la arena de tu gato no huela

(Tomada de la Red)

Las mascotas no deberían verse como juguetes o elementos de entretenimiento, ya que deberían ser consideradas como un miembro más de la familia, con todo lo que ello conlleva. Convivir con ellas no es fácil, menos aún con los gatos, ya que, a diferencia de los perros, estos hacen sus necesidades en el interior de casa dentro de sus areneros.



En ocasiones muchas personas optan por abandonarlos ante problemas de mal olor de la arena, pero afortunadamente para todo hay solución y se puede conseguir que la arena de los gatos no huela. ¿Cómo? Sigue leyendo y te contamos todo con lujo de detalles.



1. Utiliza arena perfumada



Existen diversos tipos de arenas para gatos, entre ellas la arena perfumada, la cual puedes conseguir a buen precio gracias a los descuentos en arena para gatos de Descuentos Ideal. Esta arena es una opción perfecta para que la caja en la que deposita sus necesidades tu gato no huela tanto. No obstante, algunos suelen rechazar este tipo de arenas, así que tenlo en cuenta y actúa en función de la reacción de tu felino.



2. Limpia el arenero todos los días



Si quieres evitar malos olores en casa derivados de las necesidades de tu minino es importante que limpies todos los días su arenero una o dos veces. Te recomendamos que lo hagas a media mañana y por la noche, así los posibles malos olores no tendrán tiempo para colarse en tu casa. Puedes decidir tirar la arena al completo o bien utilizar una pala para atrapar la orina y las heces de tu felino.



3. Busca un arenero cubierto



Estos areneros se caracterizan porque ayudan a reducir los olores en el exterior, condensándolos en el interior, lo que puede hacer que tu gato rechace el lugar. Algunos incluyen filtros para minimizar los hedores. Te recomendamos probarlos por si tu felino logra adaptarse a ellos.



Estos son solo algunos trucos que podemos ofrecerte para que la arena de tu gato no cause malos olores en casa. No obstante, ante todo te recomendamos que te hagas con una arena para gatos conglomerante, ya que esta se hace bolas solidas con la orina, por lo que además de que será más fácil de limpiar, también reducirá considerablemente los malos hedores.



También te será útil colocar el arenero cerca de una ventana, ya que así se aireará con mayor facilidad. Por supuesto, asegúrate de que tu felino no puede escapar por esta ventana.



Fuente:http://www.ideal.es/sociedad/consumo/trucos-arena-gato-20170919155550-nt.html