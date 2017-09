En NY se encuentra el anillo de compromiso más deseado

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Este año, Tiffany & Co., la joyería más famosa y antigua de Nueva York, símbolo de lujo y estilo, cumple 180 años.



Un icono de Nueva York

La tienda insignia se encuentra en la esquina de la Quinta Avenida y la Calle 57. Abrió al público el 21 de octubre de 1940.



La arquitectura del edificio de seis pisos, construido en granito y piedra caliza, tiene influencia del art deco. Como adorno en su fachada, se levanta la estatua de bronce de un Atlas de tres metros de altura que sostiene un reloj.



El rey de los diamantes

Charles Louis Tiffany es el fundador de Tiffany & Co., llamado el “Rey de los Diamantes”.



En números

315 tiendas alrededor del mundo



El tour

“Breakfast at Tiffany’s” es una de las películas que se incluyen en el recorrido guiado “TCM Classic Film Tour” de On Location Tours. Conoce algunas curiosidades y las locaciones de lmes famosos, entre ellos la joyería insignia de la Quinta Avenida y el departamento de Holly Golightly (personaje interpretado por la bella Audrey Hepburn). Tiene una duración de tres horas y cuesta alrededor de 45 dólares por adulto. onlocationtours.com



Azul Tiffany

Al ver un retrato de la sosticada emperatriz Eugenia de Montijo (esposa de Napoleón III), luciendo un vestido de gala con un toque de color turquesa, Charles L. Tiffany supo que esa sería la tonalidad de caracterizaría a su marca. El azul Tiffany está registrado con el número 1837 (año de la fundación de la compañía) en el sistema de colores Pantone.



La codiciada cajita

Charles L. Tiffany no sabía en ese momento que existiría la piratería, pero al saber que muchas mujeres deseaban las emblemáticas cajitas azules de su compañía, advirtió que la única manera de conseguir una, sería haciendo una compra en la joyería.



Amarillo, raro y valioso

El enorme diamante amarillo de 287 quilates se extrajo de las minas Kimberley en Sudáfrica, en 1877. Para conseguir el brillo perfecto se talló en forma de brillante estilo cojín. Su tamaño se redujo a 128.54 quilates. Después de exhibirse en ferias mundiales, el legendario y raro Diamante Tiffany se montó en un collar diseñado por Jean Schlumberger para promocionar la película “Breakfast at Tiffany’s”, en 1961.



En 1995, Schlumberger creó con el mismo diamante, una pieza llamada “Bird on the Rock”, y 17 años después, para celebrar el 175 aniversario de la compañía, se convirtió en la joya central de un nuevo collar. Casi siempre, el Tiffany Diamond se encuentra en exhibición, en el primer piso de la tienda insignia.



Por una minería responsable

Según su filosofía, la firma garantiza y promueve una extracción ética de sus gemas al comprometerse con las comunidades y el medio ambiente. Así es como se busca proteger los paisajes del Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, y la Bahía de Bristol, en Alaska, y los derechos humanos de Angola y Zimbabue.



Anillo de compromiso

Si tu cuenta bancaria lo permite, bien vale un viaje a Nueva York para ir personalmente a comprar “el anillo” en compañía de tu novia. El Tiffany Setting es otro de los accesorios de culto de la marca.



La pieza de platino ronda los 245 mil pesos, mientras que las de oro (amarillo o rosa), pueden costar más de 845 mil pesos. Este anillo clásico se diseñó hace más de 100 años. Las joyas de esta firma neoyorquina tardan hasta un año en quedar perfectamente terminadas.