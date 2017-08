¿Cómo puedes responder a los insultos?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las palabras duelen más que los golpes y cuando sentimos ira contra alguien que nos causó un daño tendemos a tratar de herirlos.



Pero para que no caigas en esos juegos y simplemente actúes como alguien mejor, los investigadores noruegos Mons Bendixen y Gabriel Ute, realizaron un estudio para encontrar las mejores maneras de responder a un insulto.



Para llevar a cabo la investigación los científicos realizaron comentarios bastantes hirientes a un grupo de personas. Esto reveló que las mujeres tendían a ser mucho más sensibles que los hombres, sin embargo, los insultos provenientes de las féminas eran mucho más fuertes que los del hombre.



Tras varios análisis, los especialistas encontraron 4 estrategias para hacer frente a los insultos, sin la necesidad de sentir ira o rencor.



Analiza lo que te dijo: Los expertos explican que las personas están en mejores circunstancias para dar la cara frente amenazas vagas.

Por ese motivo se debe reinterpretar el insulto de una forma menos directa. Por ejemplo, si alguien te dice que no tienes amigos, nuestra reacción automática será negarlo, pero si lo analizas bien puedes descubrir que eres muy poco habladora.



Haz uso del sarcasmo y el autodesprecio: ¡Pero no debemos exagerar! El estudio explica que esta forma es ideal para responder a los insultos ya que te hace ver como alguien mejor y sin complicaciones.



Por ejemplo, si te dicen que eres mentirosa, solo respóndele afirmativamente. Cualquiera se quedará sin una respuesta después de eso.



No le respondas: Este siempre será un as bajo la mancha, ya que al responder los insultos estos nunca terminarán. Pero si optas por no querer caer en sus juegos, la persona se aburrirá y terminará haciendo silencio.



No te lo tomes personal: Puede ser complicado no tomártelo personal cuando te están atacando, sin embargo, los expertos aseguran que tienes que pensar que lo que la otra persona diga refleja más de ella que de ti.