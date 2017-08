Consejos para mejorar tu memoria

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Piensa en todo el tiempo que tendrías, si no hubieras desperdiciado horas y horas o días y semanas aprendiendo un nuevo idioma o memorizando guías para los exámenes.Casi TODO lo que leemos y absorbemos en el día, lo olvidamos en nuestro cerebro; no tenemos la habilidad de controlar nuestro tiempo ni nuestra memoria en su potencial. ¿Cuántas veces has tenido que releer un libro o una guía para recordar la información que tenía?Ejercita tu cuerpo: Raramente encontrarás a alguien que dedique su vida a su salud física. El ejercicio mejora la circulación de la sangre y oxigena el cerebro, dándole así más funcionalidad. Un estudio publicado por el Diario de la Asociación Americana de Medicina, sostiene que incluso 150 minutos de caminata a la semana reduce el riesgo de demencia y la falta de memoria.Dale significado: El significado puede ser la diferencia entre entender algo a un nivel emocional y olvidarlo en un instante. Por ejemplo, si vieras una fotografía de un hombre y supieras que se llama Juan, al día siguiente no lo recordarías, pero si este mismo hombre, supieras que es un panadero… lo recordarías siempre. ¿Por qué? Porque un panadero lo podemos asociar con pan, pasteles, donas, polvorones, garibaldis… en cambio, el nombre de Juan puede olvidarse en nuestro cerebro fácilmente.Enseña: A lo largo de nuestra educación, nos enseñaron a escuchar, a escribir y a memorizar información. Pero, ¿cuántas veces te has dado la oportunidad de enseñarle algo a alguien más? Las personas retienen el 90% de la información que aprenden cuando se lo enseñan a alguien más. Esto quiere decir que tu mejor estrategia ¡ser maestra!Entrena tu mente: Muchos de nosotros reconocemos los beneficios del entrenamiento de nuestro cuerpo, pero casi siempre olvidamos entrenar a nuestra mente. Y mientras que los resultados no son tan obvios, no hay duda alguna de que te ayudará a reducir el riesgo de enfermedades y mejorar tu memoria. En lugar de ver ‘El señor de los cielos’ por horas, juega ajedrez por media hora o ponte a practicar tu francés.FUENTE: Eme de Mujer Honduras