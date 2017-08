Las prendas perfectas para el trabajo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Lucir atractiva no es sinónimo de verse vulgar y si clase, por ello, conoce qué ropa no debes usar en horario laboral y en especial en reunión de trabajo.Hay momentos para todo y atuendos para cada una de esas ocasiones, debemos tener clara la frase popular: “Si estás en Roma, compórtate como los romanos”. Aunque en moda todo se trata de resaltar y expresar tu personalidad a través de la ropa, hay circunstancias donde esta regla no es conveniente romperla.El trabajo es un ambiente importante para todas, queremos estar lo más tranquilas posible. Dependiendo del tipo de organización a la que pertenezcas, tu código de vestimenta será más o menos estricto, sin embargo, existen reglas comunes para lucir bellas sin que desentonemos.Las reuniones de trabajo tienen un valor importante en nuestra agenda de oficina. En ocasiones se reúne con nosotras miembros importantes del departamento o de la empresa, por ello, queremos aprovechar el momento de que nuestro atuendo sea el mejor sin pasarnos la mano.A continuación, las prendas que no debemos usar en esos momentos y algunos trucos para igual verte bella:Prendas que no debes usar en una reunión de trabajoEscotesExisten escotes de diferente longitud, lo recomendable es que no sea pronunciado. Puedes usar tops con cuello V para lucir tu collar preferido.Zapatos de gomaDependiendo del ambiente laboral, usar zapatos deportivos puede quitarle elegancia a tu atuendo. Si quieres estar cómoda, prueba usar unos flats con suela ortopédica, o plataformas planas para ganar unos centímetros más.Faldas cortasAdoramos las faldas, sin embargo, muy corta puede resultar una mala idea. Una falda tipo lápiz por la rodilla o tres dedos por encima de ella con apertura en los lados te permite estar cómoda y todavía sentirte sexy sin verte vulgar.Vestidos cortosEse vestidito que tienes, que te queda espectacular, resérvalo para una situación en la que realmente puedas lucirte y sentirte bien. En el trabajo, los vestidos por la rodilla quedan bellos, nos vemos elegantes y con clase.TransparenciasEstán muy de moda, pero en la oficina es preferible que acompañes ese top transparente con una camiseta abajo, piénsalo.FUENTE: Eme de Mujer