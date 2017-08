6 curiosos colegios que realmente existen en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

No importa que quieras aprender, el recibir una buena educación en escuelas es muy importante, aunque existen colegios extraños en los que las enseñanzas no se parecen en nada a las primarias o secundarias que conocemos.Desde escuelas de elfos a colegios de sirenas, en el mundo hay escuelas tan raras que no creerás que realmente existen tal como estas 6 que se encuentran en diferentes países.1. Colegio de GladiadoresFuertes, valientes y dispuestos a dar la vida en una pelea, los gladiadores de la antigua Roma eran famosos y, si quieres ser como ellos en Italia hay una escuela que te enseña a pelear como estos guerreros y parte de su historia.El Colegio de gladiadores de Roma entrega educación sobre la historia de los gladiadores, las armas que utilizaban y, por supuesto, entrenamiento para pelear como estos guerreros, todo por parte de instructores muy bien caracterizados.2. Colegio de ElfosLa mitología nórdica es muy rica en personajes y en Islandia hay un colegio de elfos donde se aprende sobre estos seres, sus historias y los valores que transmiten.Los alumnos de la Álfaskólinn en Islandia no solo asisten a clases teóricas, sino que también realizan excursiones para descubrir casas de elfos y sumergirse en la cultura nórdica.3. Colegio de magiaHarry Potter y sus amigos asistían a Hogwarts para recibir su educación como magos y si eres un muggle cualquiera igualmente puedes acudir a un colegio de brujería donde aprenderás desde historia de la magia a hechizos y pociones.La Grey School of Wizardry tiene un campus presencial en California y, si estás lejos también puedes optar a clases online. Según sus creadores más de 700 alumnos pasaron por sus aulas en programas que se inspiran en los cursos de Hogwarts.4. Colegio de SirenasSon parte del imaginario y las leyendas colectivas, pero en en Filipinas existe un colegio de sirenas en donde alumnos de todos los sexos y edades aprenden a nadar y desenvolverse como estos personajes mitad pez y mitad humano.Además de enseñar el arte de ser sirenas, en esta academia que ahora tiene sedes en otras partes del mundo se desarrollan colas realistas y funcionales en el agua, una escuela extraña pero bastante divertida.5. Escuela de Papá NoelCuando se acerca Navidad, clones de Papá Noel, algunos más parecidos que otros, pueblan centros comerciales. Para ser un buen representante de Santa Claus hay que estudiar y para ello existe una escuela especializada.Fundada en 1937, la Charles W. Howard Santa Claus School enseña desde la historia de este personaje a cómo vestirse y prepararse para representarlo, además de trucos para esparcir con éxito el espíritu de la Navidad.FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/187205/mas-alla-de-hogwarts-6-curiosos-colegios-que-realmente-existen-en-el-mundo