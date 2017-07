cachorro comparte su manta con perro callejero

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Un día más, vamos a demostrar que los seres humanos tenemos mucho que aprender de los animales. Vamos a contarte la historia de Lana, una perrita de 8 meses que se ha hecho famosa en medio mundo por su gesto de generosidad. Y es que este cachorro arrastró su manta fuera de su casa para que un perro sin hogar pudiera cubrirse con ella.No ha olvidado su paso por la calleLana fue abandonada junto a sus hermanos en las calles de Rio Grande do Sul, Brasil, a finales del 2016. Por suerte, se topó con Suelen Schaumloeffel y su novio, que no dudaron en darle un nuevo hogar. Sin embargo, su gesto de generosidad demuestra que no ha olvidado su paso por la calle.Para compartirlaComo en el lugar donde viven el clima es muy frío en esta época del año, los dueños de Lana colocan una manta gruesa en su caseta para que pueda protegerse de las bajas temperaturas. Por eso, una mañana, al ver que la manta no estaba, Suelen se quedó extrañada. Eso sí, lo que más le sorprendió es que el cachorro hubiera decidido arrastrar la manta para compartirla con un perro callejero que había tras la verja de su casa.La dueña también quiso ayudar al perro callejeroEsa misma mañana, la dueña de Lana decidió colocar comida y agua en la calle para el animal. Desde ese momento, lo ha visto algunas veces cerca de su casa, pero todavía no ha podido atraparlo para devolvérselo a su familia, si es que está perdido, o buscarle un nuevo hogar. Suelen decidió compartir la historia en las redes sociales y, como no podía ser de otra manera, se ha convertido en viral.FUENTE: https://animalmascota.com/un-cachorro-arrastra-una-manta-fuera-de-su-casa-para-compartirla-con-un-perro-callejero/