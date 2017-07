Cinco alimentos que no deben faltar en tu desayuno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Nada mejor que comenzar el día con un desayuno equilibrado; es indispensable para tener la energía necesaria que nos ayudará a desempeñar las acciones de nuestra jornada.



Por eso te mostramos una lista con alimentos que no deben faltar en tu desayuno:



Huevos: Son ricos en proteínas, calcio, hierro, ácido fólico, zinc, potasio, magnesio, vitamina B12 y B6, ¿Necesitas otro motivo? Los huevos son fuente de luteína que junto con la zeaxatina nos protegen contra la degeneración ocular y las cataratas. Los expertos recomiendan no comer más de dos huevos por día



Avena: La avena es el cereal con mayor cantidad de vitaminas y minerales, algunos ejemplos: calcio que ayuda a evitar la osteoporosis; hierro que facilita la circulación de oxígeno a través de los tejidos del cuerpo; fibra que facilita la digestión y baja los niveles de colesterol. La concentración de proteínas que contiene la avena es tan alta como la carne, la leche y los huevos.



Pan Integral: Si quieres evitar un día largo por estreñimiento, comer pan integral es la solución. Éste se compone de fibra que ayuda a regular la función intestinal. Además reduce los niveles de colesterol negativo (LDL) y aumenta los de colesterol positivo (HDL), y por si fuera poco, reduce el riesgo de hipertensión y las posibilidades de insuficiencia cardiaca.



Sandía: Da al organismo la cantidad de líquido necesaria para comenzar las actividades. Una rebanada diaria de sandía aumenta los niveles de energías hasta en un 23%. También previene la ceguera nocturna gracias a la vitamina A y beneficia al corazón ya que contiene citrulina que ayuda a mantener las arterias, el flujo sanguíneo y la función cardiovascular estable.



Melón: Por cada 100 gramos aporta 50 calorías que incluyen vitaminas A y C las cuales ayudan a tener una piel suave. Igual que la sandía la cantidad de líquido que proporciona nos ayuda a sentirnos hidratados.