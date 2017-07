CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Al hablar de enfermedades del corazón, por lo general se exceptúa a las mujeres para enfocarse en los hombres, los principales afectados por estos males.



Sin embargo, son una de las causas de muerte más comunes en todo el mundo en ambos sexos y en el caso de ellas, un reto importante está en que algunos de los síntomas pueden ser diferentes a los de los hombres. Expertos de Mayo Clinic afirman que la clave está en comprender los síntomas únicos de enfermedades del corazón en mujeres y cambiar determinadas conductas para comenzar a reducir los riesgos.



Síntomas de ataque al corazón en las mujeres



El síntoma más común de ataque al corazón en las mujeres es algún tipo de dolor, presión o malestar en el pecho. Sin embargo, no siempre es el indicio más grave o incluso el más importante, y, algunas veces, las mujeres pueden tener un ataque al corazón sin sentir dolor en el pecho. Son más propensas que los hombres a tener otras señales de ataque al corazón que no se relacionan con dolor en el pecho, como:



Malestar en el cuello, mandíbula, hombro, parte superior de la espalda o abdomen

Falta de aliento

Dolor en uno o ambos brazos

Náusea o vómito

Sudoración

Vértigo o mareo

Fatiga inusual



Estos síntomas pueden ser más sutiles que el evidente dolor opresivo en el pecho a menudo asociado con los ataques al corazón, el cual las mujeres describen como una opresión. Esto puede deberse a que las mujeres tienden a presentar bloqueos no sólo en sus arterias principales, sino también en las arterias más pequeñas que suministran sangre al corazón, un trastorno denominado enfermedad de pequeños vasos del corazón o enfermedad coronaria microvascular.



Los síntomas en las mujeres pueden ocurrir con más frecuencia cuando están descansando o incluso cuando están dormidas. El estrés mental también puede desencadenarlos.



Las mujeres tienden a aparecer en las salas de emergencia después de que ya se ha producido daño al corazón, debido a que sus síntomas no son los que por lo general se asocian con un ataque al corazón y también porque ellas tienden a minimizar lo que sienten. Si experimentas estos síntomas o piensas que estás teniendo un ataque al corazón, llama de inmediato al servicio de atención médica de urgencias. No conduzcas hasta la sala de urgencias a menos que no tengas otras opciones.



Factores de riesgo de enfermedades del corazón para las mujeres



Los especialistas de Mayo Clinic afirman que las mujeres de todas las edades deben tomar en serio las enfermedades del corazón y sus factores de riesgo, en especial, aquellas menores de 65 años con un historial familiar de enfermedades del corazón.



A pesar de que varios factores de riesgo tradicionales de la enfermedad arterial coronaria, como colesterol alto, presión arterial elevada y obesidad, afectan tanto a hombres como a mujeres, existen otros factores que pueden jugar un papel más grande en el desarrollo de enfermedades del corazón en ellas, tales como:



Diabetes. Las mujeres con diabetes tienen un mayor riesgo de tener enfermedades del corazón que los hombres.



Estrés mental y depresión. Los corazones de las mujeres se ven más afectados por el estrés y la depresión que los de los hombres. La depresión hace más difícil mantener un estilo de vida saludable y seguir el tratamiento recomendado; por lo tanto, se recomienda consultar al médico ante síntomas de depresión.



Fumar. En las mujeres, fumar es un factor de riesgo mayor para las enfermedades del corazón que en los hombres.



Inactividad. La falta de actividad física es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades del corazón y algunas investigaciones han encontrado que las mujeres son más inactivas que los hombres.



Menopausia. Los bajos niveles de estrógeno después de la menopausia representan un factor de riesgo significativo en el desarrollo de enfermedad cardiovascular en los vasos sanguíneos más pequeños (enfermedad coronaria microvascular).



Síndrome del corazón roto. Este trastorno, a menudo ocasionado por situaciones estresantes que pueden causar una grave, pero generalmente temporal, insuficiencia del músculo cardiaco, por lo general ocurre en mujeres después de la menopausia. Este trastorno también es conocido como miocardiopatía de takotsubo, síndrome de disfunción apical transitoria o miocardiopatía por estrés.



Complicaciones en el embarazo. En las mujeres, la presión arterial alta o la diabetes durante el embarazo pueden aumentar el riesgo a largo plazo de presentar presión arterial alta o diabetes, así como de desarrollar una enfermedad del corazón en el caso de las madres.



Algunas investigaciones han encontrado que si tienes complicaciones en el embarazo como presión arterial alta o diabetes, tus hijos también pueden tener un riesgo mayor de enfermedades del corazón en el futuro.



Las mujeres con enfermedades inflamatorias, como artritis reumatoide o lupus, también están ante un riesgo mayor de enfermedad del corazón. Hay investigaciones en curso de otros factores de riesgo de enfermedades del corazón en mujeres.