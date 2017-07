¿Qué dice el color de la orina de tu salud?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Cuándo fue la última vez que le diste un vistazo al inodoro antes de bajarle al baño? Lo cierto es que el color de tu orina no dice nada de tu personalidad, pero sí puede ser el reflejo de tu salud e incluso de la cantidad de agua que estás tomando.



Blanca: Que tu orina sea blanca no tiene nada de malo; tal vez estás tomando más agua de lo que necesitas, pero nunca estará de más hidratarte. Posiblemente tengas que racionar más tus cantidades de agua y no tomar tus 2 litros de un jalón.



Amarilla clara: La orina común es amarilla y es la más normal de todas ya que quiere decir que estás perfectamente hidratada. ¡Así tiene que ser!



Amarilla oscura tirándole a café: No es que haya algo malo en tu cuerpo, pero te aseguramos que no estás tomando la suficiente agua. Si este es tu caso, ¡corre por un vaso lo más pronto posible! Hidratarte es importante, tanto para tu salud física, como para tu peso, así que no te descuides.



Naranja/Azul/Verde: Los colores extraños usualmente son el resultado del uso constante de medicamentos o colorantes artificiales. No te asustes, posiblemente ese algodón de azúcar o paleta azucarada tenían más colorantes de lo que pensaste.



Rosa/Rojo: Si no has estado ingiriendo mucho betabel o zarzamoras, es importante que visites a tu médico de confianza. La orina rosa o roja posiblemente haya adquirido esta tonalidad por estar combinada con sangre… y esto podría ser causa de una leve infección o algo mucho más grave.