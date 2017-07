El universo Harry Potter tendrá dos nuevos libros en octubre

LONDRES, Inglaterra(AP )

El universo Harry Potter tendrá dos nuevos libros que se publicarán en otoño como parte de una exhibición para celebrar el 20mo aniversario del inicio de la saga.



La muestra sobre Harry Potter en la British Library, "A History of Magic", se podrá visitar entre octubre de este año y febrero de 2018. La editora británica de la saga, Bloomsbury, reveló en un comunicado sobre sus resultados publicado el martes, que se publicarán dos nuevos libros sobre el joven mago coincidiendo con el evento.



"Harry Potter: A History of Magic - The Book of the Exhibition" promete llevar a los lectores a través de las materias que se estudian en Hogwarts, la escuela de magia a la que asiste Potter. "Harry Potter - A Journey Through A History of Magic" abordará temas místicos como la alquimia, los unicornios y la brujería Antigua.



Ambos libros se publicarán en octubre.